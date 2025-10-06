Linette/Tauson - Babos/Stefani na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online
Magda Linette/Clara Tauson - Timea Babos/Luisa Stefani to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Wuhan. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette/Clara Tauson - Timea Babos/Luisa Stefani na Polsatsport.pl.
Magda Linette rywalizuje obecnie w imprezie rangi WTA 1000 w Wuhan. Polka zdążyła już rozegrać swój mecz pierwszej rundy singla. Poznanianka uległa w dwóch setach Chorwatce Antoni Ruzić.
Linette przystępuje również do zmagań w deblu. Jej partnerką jest Clara Tauson. To trzeci wspólny występ polsko-duńskiej dwójki. Poprzednio grały razem w Cincinnati i Pekinie. W Stanach Zjednoczonych dotarły do drugiej fazy, natomiast w Chinach odpadły już po pierwszym spotkaniu.
Przeciwniczkami Linette i Tauson na start Wuhan Open są Timea Babos i Luisa Stefani. Węgierka i Brazylijka zostały rozstawione z numerem 7.
