Niepokojące słowa Lewandowskiego przed meczem el. MŚ. Jak pójdzie Polakom?

Piłka nożna

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski przyznał przed meczem z Litwą w Kownie w eliminacjach mistrzostw świata, że "tam żaden wynik nie jest pewny". Jak przypomniał, już marcowe spotkanie z tym rywalem w Warszawie (1:0) nie było łatwe.

Niepokojące słowa Lewandowskiego przed meczem el. MŚ. Jak pójdzie Polakom?
fot. PAP
Robert Lewandowski

Kadra Jana Urbana w poniedziałkowe popołudnie rozpoczęła zgrupowanie w Katowicach. W czwartek w Chorzowie zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią, a dwa dni później wyleci do Kowna, gdzie w niedzielę zagra z Litwą w eliminacjach MŚ 2026.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty Pululu. Nie zadebiutuje w reprezentacji

 

Lewandowski podczas konferencji prasowej w Katowicach, pytany o rywalizację o punkty z Litwinami, zasugerował, że na pewno nie można ich lekceważyć.

 

- Czasami takie mecze wyjazdowe wcale nie są łatwe. To od nas będzie zależeć, jak to spotkanie będzie wyglądać. Tam żaden wynik nie jest pewny. Litwini przegrywali we wrześniu u siebie z Holendrami 0:2, ale potrafili wyrównać. Ten mecz nie będzie łatwy, zresztą nawet ten w Warszawie nie był łatwy - przypomniał 37-letni napastnik, który w marcowym spotkaniu na PGE Narodowym zdobył jedyną bramkę.

 

Biało-Czerwoni po pięciu spotkaniach grupy G eliminacji mistrzostw świata zgromadzili 10 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli. Taki sam dorobek, ale w czterech spotkaniach (i lepszy bilans bramkowy), ma prowadząca Holandia.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sigma Ołomuniec - FK Jablonec. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 