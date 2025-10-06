Oddawał strzał, a za nim był... aligator. Chwile grozy podczas zawodów

Do zajścia doszło podczas weekendowej rozgrywki w Missisipi. W pewnym momencie Vince Whaley musiał wykonać strzał z jeziora. Gdy mężczyzna przygotowywał się do jego oddania, z wody wyłonił się aligator.

Mimo obecności nieoczekiwanego gościa, Amerykanin potrafił opanować nerwy. Trafił celnie, a ostatecznie uplasował się nawet na trzecim miejscu w całej rywalizacji.

- Cóż, na szczęście byłem do niego odwrócony plecami, więc mogłem przez chwilę skupić się na strzale - powiedział po zakończeniu zawodów Whaley, cytowany przez The Sun.

Rywalizację w Missisipi zwyciężył Steven Fisk - debiutant plasujący się na 183. miejscu w rankingu PGA