Ostatnia kolejką przed reprezentacją. Jak grali kadrowicze Urbana?

Kacper Kozłowski i Kamil Grosicki zdobyli w weekend bramki dla swoich klubów, a Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego. To piłkarze powołani przez Jana Urbana na październikowe mecze reprezentacji - towarzyski z Nową Zelandią i w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą.

  • Kozłowski zdobył bramkę w tureckiej ekstraklasie
  • Grosicki zapewnił zwycięstwo Pogoni Szczecin, strzelając karnego
  • Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego w meczu Barcelony
  • Mecz FC Porto z Benfiką zakończył się remisem 0:0
  • Reprezentacja Polski zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią
  • Polska zagra z Litwą w eliminacjach MŚ
  • Polska zajmuje drugie miejsce w grupie eliminacji MŚ
  • Holandia prowadzi w grupie eliminacji MŚ

Kozłowski z Gaziantep FK trafił do siatki w niedzielnym meczu tureckiej ekstraklasy na wyjeździe z Fatih Karagumruk SK (2:0). Natomiast doświadczony Grosicki zapewnił dwa dni wcześniej zwycięstwo Pogoni Szczecin u siebie nad Piastem Gliwice 2:1 - w końcówce spotkania wykorzystał w efektowny sposób rzut karny.

 

"Jedenastkę" zmarnował natomiast Lewandowski. W niedzielnym spotkaniu z Sevillą napastnik Barcelony nie trafił do bramki, a jego zespół, z byłym kadrowiczem Wojciechem Szczęsnym w bramce, przegrał na wyjeździe aż 1:4.

 

Po północy zakończył się szlagier portugalskiej ekstraklasy, w którym FC Porto Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora zremisowało u siebie z Benficą Lizbona 0:0. Obaj środkowi obrońcy rozegrali całe spotkanie.

 

Z Nową Zelandią, pewną już awansu na mistrzostwa świata 2026, polscy piłkarze zmierzą się towarzysko 9 października w Chorzowie, a o punkty z Litwą powalczą trzy dni później w Kownie.

 

Reprezentacja Polski po pięciu meczach grupy G eliminacji MŚ zgromadziła 10 punktów i zajmuje drugie miejsce. Taki sam dorobek punktowy, ale w czterech spotkaniach, ma prowadząca w tabeli Holandia.

