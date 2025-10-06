Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

W dniach 9–14 października rozegrane zostaną kolejne mecze w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Gdzie oglądać mecze? Oto plan transmisji telewizyjnych na sportowych kanałach Polsatu oraz online.

fot: PAP
Cristiano Ronaldo (Portugalia, lewy górny róg), Gianluigi Donnarumma (Włochy, prawy górny róg), Kylian Mbappe (Francja, lewy dolny róg) oraz Erling Haaland (Norwegia, prawy dolny róg)

Eliminacje mistrzostw świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Większość reprezentacji uczestniczących w rozgrywkach ma już za sobą ponad połowę spotkań w grupach, a to oznacza, że zbliża się czas rozstrzygnięć. Wkrótce poznamy zespoły, które wywalczą bezpośredni awans na mundial, te, które będą musiały szukać swojej szansy w barażach, oraz drużyny, dla których marzenia o wyjeździe na mistrzostwa świata zakończą się przedwcześnie.

 

Na ten moment żadna z ekip nie ma jeszcze zapewnionego miejsca na MŚ, jednak większości drużyn pozostały już tylko trzy lub cztery kolejki. Najbliżej upragnionego awansu są reprezentacje Norwegii i Anglii, które z wyraźną przewagą przewodzą swoim grupom eliminacyjnym.

 

Reprezentacja Polski w czwartek zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią na własnym stadionie, a dwa dni później wyleci do Kowna, gdzie w niedzielę zagra z Litwą w eliminacjach MŚ 2026.

 

Nowy selekcjoner, Jan Urban, rozpoczął pracę z reprezentacją wrześniowym zgrupowaniem, podczas którego Polacy w dwóch meczach o punkty zremisowali z Holandią 1:1 w Rotterdamie i pokonali w Chorzowie Finów 3:1.

 

Biało-Czerwoni po pięciu spotkaniach grupy G eliminacji mistrzostw świata zgromadzili 10 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli. Taki sam dorobek, ale w czterech spotkaniach (i lepszy bilans bramkowy), ma prowadząca Holandia.

Eliminacje MŚ 2026 - transmisje meczów:

9 października (czwartek):

 

17:50 - Finlandia - Litwa (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20:35 - Malta - Holandia (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20:35 - Szkocja - Grecja (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

20:35 - Czechy - Chorwacja (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

20:35 - Austria - San Marino (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

22:45 - Specjalne wydanie Polsat Futbol Cast (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsatsport.pl, Polsat Box Go)

23:30 - Magazyn skrótów MŚ 2026 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

