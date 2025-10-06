Eliminacje mistrzostw świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Większość reprezentacji uczestniczących w rozgrywkach ma już za sobą ponad połowę spotkań w grupach, a to oznacza, że zbliża się czas rozstrzygnięć. Wkrótce poznamy zespoły, które wywalczą bezpośredni awans na mundial, te, które będą musiały szukać swojej szansy w barażach, oraz drużyny, dla których marzenia o wyjeździe na mistrzostwa świata zakończą się przedwcześnie.

Na ten moment żadna z ekip nie ma jeszcze zapewnionego miejsca na MŚ, jednak większości drużyn pozostały już tylko trzy lub cztery kolejki. Najbliżej upragnionego awansu są reprezentacje Norwegii i Anglii, które z wyraźną przewagą przewodzą swoim grupom eliminacyjnym.

ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty Pululu. Nie zadebiutuje w reprezentacji

Reprezentacja Polski w czwartek zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią na własnym stadionie, a dwa dni później wyleci do Kowna, gdzie w niedzielę zagra z Litwą w eliminacjach MŚ 2026.

Nowy selekcjoner, Jan Urban, rozpoczął pracę z reprezentacją wrześniowym zgrupowaniem, podczas którego Polacy w dwóch meczach o punkty zremisowali z Holandią 1:1 w Rotterdamie i pokonali w Chorzowie Finów 3:1.

Biało-Czerwoni po pięciu spotkaniach grupy G eliminacji mistrzostw świata zgromadzili 10 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli. Taki sam dorobek, ale w czterech spotkaniach (i lepszy bilans bramkowy), ma prowadząca Holandia.

Eliminacje MŚ 2026 - transmisje meczów:

9 października (czwartek):

17:50 - Finlandia - Litwa (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20:35 - Malta - Holandia (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

20:35 - Szkocja - Grecja (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

20:35 - Czechy - Chorwacja (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

20:35 - Austria - San Marino (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

22:45 - Specjalne wydanie Polsat Futbol Cast (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsatsport.pl, Polsat Box Go)

23:30 - Magazyn skrótów MŚ 2026 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)