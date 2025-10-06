Gdzie oglądać Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast - 07.10. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 7 października w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00.
Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, którzy pochylą się nad powracającymi rozgrywkami Tauron Ligi oraz losowaniu grup przyszłorocznych mistrzostw świata siatkarek oraz siatkarzy.
Prowadzący połączą się także z libero PGE Budowlanych Łódź, Justyną Łysiak, oraz porozmawiają na temat zbliżającego się weekendowy "Bogdanka Volley Cup", który będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1.
Klasycznie nie zabraknie ciekawych wątków, merytorycznych analiz oraz interesujących spojrzeń na siatkówkę w wykonaniu duetu prowadzących.
