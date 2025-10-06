Polska - Nowa Zelandia. Kiedy mecz reprezentacji? O której godzinie?

Trwa drugie zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana. Poprzednio - we wrześniu - Biało-Czerwoni zremisowali 1:1 z Holandią i pokonali 3:1 Finlandię w meczach eliminacyjnych mistrzostw świata 2026.

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące słowa Lewandowskiego przed meczem el. MŚ. Jak pójdzie Polakom?

W październiku Polacy zmierzą się w kwalifikacjach z Litwą. Najpierw jednak naszą drużynę narodową czeka towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią.

Do tej pory Polska tylko raz grała z ekipą z Oceanii. Miało to miejsce w 2002. Wtedy - również towarzysko - lepsi okazali się Biało-Czerwoni, którzy triumfowali 2:0. Bramki zdobyli Krzysztof Ratajczyk i Mariusz Kukiełka.

Polska - Nowa Zelandia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Nowa Zelandia? To pytanie z pewnością zadają sobie fani piłki nożnej i naszej reprezentacji. Spotkanie Polska - Nowa Zelandia odbędzie się już 9 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45.