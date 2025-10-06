Porażka Zielińskiego. Odpadł w drugiej rundzie

Tenis

Jan Zieliński i John Peers odpadli w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polak i Australijczyk przegrali z niemieckimi tenisistami Jakobem Schnaitterem i Markiem Wallnerem 7:6 (7-5), 6:7 (3-7), 2-10.

fot. PAP
Duet polsko-australijski grał już ze sobą w tym roku. W Toronto dotarł do 1/8 finału.

 

W singlu w Szanghaju wystąpił również Kamil Majchrzak, który w trzeciej rundzie singla przegrał z siódmym tenisistą świata Australijczykiem Alexem de Minaurem 1:6, 5:7.

 

Jakob Schnaitter, Mark Wallner - Jan Zieliński, John Peers 6:7 (5-7), 7:6 (7-3), 10-2

