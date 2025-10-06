Przełomowe wieści ws. gali UFC w Białym Domu. Trump zabrał głos!
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w niedzielę, że 14 czerwca 2026 r. na terenie Białego Domu odbędzie się gala UFC (mieszanych sztuk walki). Tego dnia Trump będzie świętował swoje 80. urodziny. Prezydent podkreślił, że walka będzie zorganizowana w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości USA.
- 14 czerwca następnego roku będziemy mieć dużą walkę UFC w Białym Domu, na terenie Białego Domu - poinformował Trump, występując na pokładzie lotniskowca w Norfolk w Wirginii.
Trump już w lipcu zapowiedział, że na terenie Białego Domu w 2026 roku odbędzie się walka UFC, lecz dopiero w niedzielę ogłosił konkretną datę.
Walka ma odbyć się na Południowym Trawniku Białego Domu. Szef UFC Dana White ogłosił, że tylko na rekonstrukcję trawnika po wydarzeniu organizacja wyda 700 tys. dolarów.
W ubiegłym tygodniu irlandzki zawodnik mieszanych sztuk walki Conor McGregor zapowiedział, że weźmie w udział w walce w Waszyngtonie.
14 czerwca br., w 79. urodziny Donalda Trumpa, w Waszyngtonie odbyła się defilada wojskowa z okazji 250. rocznicy powstania sił lądowych USA (US Army).