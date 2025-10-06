Przełomowe wieści ws. gali UFC w Białym Domu. Trump zabrał głos!

- 14 czerwca następnego roku będziemy mieć dużą walkę UFC w Białym Domu, na terenie Białego Domu - poinformował Trump, występując na pokładzie lotniskowca w Norfolk w Wirginii.

ZOBACZ TAKŻE: Nie mrugajcie! Błyskawiczny nokaut w walce wieczoru gali UFC

Trump już w lipcu zapowiedział, że na terenie Białego Domu w 2026 roku odbędzie się walka UFC, lecz dopiero w niedzielę ogłosił konkretną datę.

Walka ma odbyć się na Południowym Trawniku Białego Domu. Szef UFC Dana White ogłosił, że tylko na rekonstrukcję trawnika po wydarzeniu organizacja wyda 700 tys. dolarów.

W ubiegłym tygodniu irlandzki zawodnik mieszanych sztuk walki Conor McGregor zapowiedział, że weźmie w udział w walce w Waszyngtonie.

14 czerwca br., w 79. urodziny Donalda Trumpa, w Waszyngtonie odbyła się defilada wojskowa z okazji 250. rocznicy powstania sił lądowych USA (US Army).