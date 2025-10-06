Przełomowy moment dla polskiej reprezentacji. Będzie mieć nową siedzibę

W poniedziałkowe wczesne popołudnie odbyła się konferencja prasowa PKOL-u, podczas której przedstawiono nowego partnera reprezentacji olimpijskiej. Został nim Hotel Arłamów, który od teraz będzie centrum przygotowań, ale i odpoczynku dla naszych sportowców.

fot. Polsat Sport
Hotel Arłamów został partnerem polskiej reprezentacji olimpijskiej

Hotel Arłamów od lat słynie ze zgrupowań polskich sportowców przy okazji najważniejszych imprez rangi międzynarodowej - od mistrzostw Europy i świata po igrzyska olimpijskie. To tam formę szlifują często nasi lekkoatleci czy piłkarze. Nie może zatem dziwić, że PKOL postanowił oficjalnie nawiązać współpracę z tym ośrodkiem, który może pochwalić się bogatą infrastrukturą i zapleczem sportowym.

 

- Chciałem podziękować panu właścicielowi Hotelu Arłamów, bo to on zadecydował, że hotel w Arłamowie stanie się sponsorem polskiej reprezentacji olimpijskiej. To idealne miejsce, żeby przygotować naszych sportowców do wielkich imprez - rangi mistrzowskiej, igrzysk olimpijskich - rzekł w trakcie konferencji prasowej prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz.

 

Piesiewicz zaznaczył, że Hotel Arłamów spełnia wszystkie wymogi i standardy, które polski sportowiec i reprezentacja potrzebuje do treningów, ale i regeneracji.

 

- Jak miałem przyjemność być pierwszy raz w Arłamowie, to centralne ośrodki sportu mogą pozazdrościć infrastruktury sportowej w Arłamowie. To ośrodek przystosowany do tylu dyscyplin, że mógłby być najważniejszym obiektem do przygotowań dla sportowców. I od teraz jest. To nie tylko kwestia treningu, ale i odpoczynku. Można tam się wyciszyć w dobie pędzącego świata, pooddychać świeżym powietrzem. Po igrzyskach damy naszym sportowcom możliwość odpoczywania. To kolejny element układanki rodziny olimpijskiej. Sportowiec, który reprezentuje biało-czerwone barwy powinien otrzymać wszystko, co najlepsze. Oprócz tej bazy sportowej, to jedzenie jest na najwyższym poziomie. To fantastyczny ośrodek i cieszę się, że hotel Arłamów staje się partnerem reprezentacji olimpijskiej. Współpraca jest wieloletnia i mam nadzieję, że te cele, które sobie postawiliśmy zostaną zrealizowane i dla państwa i dla PKOL-u, bo współpraca jest partnerska - przyznał.

