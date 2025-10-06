Raducanu wzorem do naśladowania. "Miło jest być inspiracją"

W 2021 roku Emma Raducanu została okrzyknięta jednym z największych tenisowych talentów. Wszystko stało się po jej sensacyjnym zwycięstwie w wielkoszlemowym US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda tenisa robi przerwę. Nie wytrzymuje psychicznie. "Doszłam do ściany"

Od tamtej pory kariera Brytyjki nie układa się tak, jak powinna. Gra poniżej swoich oczekiwań, częściej widywaliśmy ją na banerach, niż na korcie.

Przy wszystkim Raducanu nadal jest jednak - szczególnie w swoim kraju - bardzo rozpoznawalną postacią. Jest szczęśliwa, że coraz więcej dziewcząt w Wielkiej Brytanii zaczyna trenować tenis właśnie ze względu na nią.

- To zabawne myśleć, że wywarłam taki wpływ - powiedziała w rozmowie z portalem Tennis365.

Raducanu przyznała, ile to dla niej znaczy.

- To naprawdę miłe, kiedy ktoś ci o tym przypomina - że inspirujesz młodsze dzieci do gry. Bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, bo tak bardzo pochłania cię twój własny świat - stwierdziła.

Brytyjka wyjaśniła też, jaką postawę chce przybrać.

- To, że mogę inspirować dzieci, jest dla mnie naprawdę dużym osiągnięciem. Dlatego chcę dawać dobry przykład na korcie i zachowywać się z klasą - dodała.

Ostatnio Raducanu brała udział w turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Tam pokonała Hiszpankę Cristinę Bucsę, a następnie uległa po zaciętym starciu z Jessicą Pegulą.

Ponownie Brytyjkę zobaczymy w rywalizacji 7 października - wystąpi w kolejnym chińskim "tysięczniku" - w Wuhan. Jej przeciwniczką w pierwszej rundzie będzie Ann Li ze Stanów Zjednoczonych.