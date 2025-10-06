12 października w walce wieczoru gali UFC w Rio de Janeiro ulubieniec brazylijskiej publiczności Charles Oliveira miał zmierzyć się z Rafaelem Fizievem. Azer musiał jednak wycofać się z potyczki ze względu na kontuzję.

Wtedy chęć zastąpienia Azera wyraził Gamrot, który pierwotnie nie był pozytywnie nastawiony na takie zastępstwo.

- Mają zupełnie inne style. Dla mnie ten styl jest korzystny, bo Gamrot preferuje zapasy i grappling. Niemniej ten styl różni się od tego, pod co się przygotowałem przez ostatnie miesiące - wyjaśniał w rozmowie z Laerte Vianą.

ZOBACZ TAKŻE: To będzie walka wieczoru. Joanna Jędrzejczyk w szoku! Tak skomentowała pojedynek

Brazylijski zawodnik walczy w amerykańskiej organizacji od 2010 roku i jest uznawany za legendę UFC w kategorii lekkiej.

Dla Gamrota to może być jedna z najważniejszych walk w jego karierze. Do tej pory w oktagonie UFC stoczył 11 walk, z czego osiem z nich wygrał, a trzy przegrał. Ostatnia miała miejsce w maju bieżącego roku - Polak pokonał wtedy Ludovita Kleina.

Gamrot - Oliveira. Kiedy walka UFC? O której godzinie?

Walka Gamrot - Oliveira odbędzie się podczas gali UFC w Rio de Janeiro, którą zaplanowano na 12 października. Polak i Brazylijczyk zmierzą się w walce wieczoru.

Gala rozpocznie się o godzinie 1:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 5:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

KN, Polsat Sport