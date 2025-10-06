Turniej w Wuhan to ostatni z "tysięczników" w kobiecym sezonie. Warto przypomnieć, że pod koniec października zawodniczki udadzą się na dłuższą przerwę. Najlepsze z nich czeka jeszcze udział w WTA Finals w Rijadzie w listopadzie.

ZOBACZ TAKŻE: Drugi tytuł w tym sezonie! Poznaliśmy triumfatorkę turnieju WTA w Pekinie



Po raz pierwszy w karierze w Wuhan pojawi się Iga Świątek. Wśród uczestniczek znalazły się jeszcze dwie Polki: Magdalena Fręch i Magda Linette.



W ostatnich trzech edycjach turnieju triumfowała Aryna Sabalenka. W zeszłorocznym finale liderka światowego rankingu wygrała z Qinwen Zheng 6:3, 5:7, 6:3. Czy ktoś będzie w stanie zdetronizować Białorusinkę?



Relacja live i wynik na żywo meczu Marta Kostiuk - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport