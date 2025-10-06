Zmiana trenera we Wrocławiu. Powrót legendy po 30 latach!

Protasiewicz, który ostatnio pracował w Falubazie Zielona Góra, wraca do Wrocławia po blisko 30 latach. W sezonie 1995 był jednym z filarów drużyny, która zdobyła złoty medal mistrzostw Polski.

„Teraz wraca do Wrocławia w innej roli, a my mamy nadzieję, że ponownie będzie kluczową postacią w naszej walce o najwyższe cele. Podobnie jak trzy dekady temu, Piotra cechuje ogromny profesjonalizm i ambicja, dlatego jesteśmy przekonani, że świetnie sprawdzi się w roli lidera sztabu szkoleniowego Betard Sparty Wrocław” - powiedział Rusko, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Poza Spartą Protasiewicz sięgnął po drużynowe mistrzostwo Polski także z Polonią Bydgoszcz oraz Falubazem. Ma na koncie też mistrzostwo świata juniorów i indywidualne mistrzostwo Polski.

„Plany na sezon 2026 były inne, ale telefon od pana Andrzeja Rusko oraz przebieg spotkania spowodowały, że jestem we Wrocławiu. Wizja współpracy i jej zakres są jasne. Zostałem obdarzony dużym zaufaniem. Znam oczekiwania i zdaję sobie sprawę, że przychodzę do wielkiego klubu, świetnie zarządzanego i z dużymi aspiracjami sportowymi. Zaczynamy już przygotowania do sezonu” – powiedział nowy trener Sparty.

Protasiewicz zastąpi Śledzia, który pracował w Sparcie od 2019 roku. W tym okresie zdobył m.in. mistrzostwo Polski w 2021 roku. Ostatni sezon wrocławianie zakończyli z brązowym medalem, co zostało przyjęte jak porażka, bo celem był finał play off i walka o kolejne złoto.

