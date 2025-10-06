Znów czyste konto Kiwiora i Bednarka. Szlagier nierozstrzygnięty

Piłka nożna

Jan Bednarek i Jakub Kiwior wystąpili w barwach FC Porto, które zremisowało u siebie z Benficą Lizbona 0:0 w wieczornym szlagierze 8. kolejki ligi portugalskiej. Obaj piłkarze reprezentacji Polski rozegrali całe spotkanie.

Znów czyste konto Kiwiora i Bednarka. Szlagier nierozstrzygnięty
fot. PAP/EPA
Znów czyste konto Kiwiora i Bednarka. Szlagier nierozstrzygnięty

Na początku drugiej połowy Bednarek został ukarany żółtą kartką. Kwadrans później Kiwior mógł być... pechowym strzelcem samobójczego gola, ale piłka po jego niezbyt fortunnej interwencji trafiła w poprzeczkę.

 

ZOBACZ TAKŻE: W czwartek polskie drużyny grały w Lidze Konferencji. Jak im poszło w lidze?

 

Benfica jest od niedawna prowadzona przez słynnego Jose Mourinho, który w przeszłości pracował w FC Porto, osiągając z tym klubem wielkie sukcesy, na czele z triumfem w Lidze Mistrzów w 2004 roku.

 

W tabeli drużyna polskich obrońców wciąż jest liderem. Ma 22 punkty (imponujący bilans bramek 19-1), o trzy wyprzedza broniący tytułu Sporting Lizbona i o cztery Benficę.

 

Bednarek do Porto trafił w lipcu z Southampton FC, natomiast Kiwior na początku września został wypożyczony z Arsenalu Londyn, z opcją transferu definitywnego.

 

Obaj piłkarze zostali powołani przez selekcjonera Jana Urbana na najbliższe mecze reprezentacji - towarzyski z Nową Zelandią w Chorzowie 9 października i w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą w Kownie trzy dni później. 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Samsunspor. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 