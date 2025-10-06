Znów czyste konto Kiwiora i Bednarka. Szlagier nierozstrzygnięty
Jan Bednarek i Jakub Kiwior wystąpili w barwach FC Porto, które zremisowało u siebie z Benficą Lizbona 0:0 w wieczornym szlagierze 8. kolejki ligi portugalskiej. Obaj piłkarze reprezentacji Polski rozegrali całe spotkanie.
Na początku drugiej połowy Bednarek został ukarany żółtą kartką. Kwadrans później Kiwior mógł być... pechowym strzelcem samobójczego gola, ale piłka po jego niezbyt fortunnej interwencji trafiła w poprzeczkę.
Benfica jest od niedawna prowadzona przez słynnego Jose Mourinho, który w przeszłości pracował w FC Porto, osiągając z tym klubem wielkie sukcesy, na czele z triumfem w Lidze Mistrzów w 2004 roku.
W tabeli drużyna polskich obrońców wciąż jest liderem. Ma 22 punkty (imponujący bilans bramek 19-1), o trzy wyprzedza broniący tytułu Sporting Lizbona i o cztery Benficę.
Bednarek do Porto trafił w lipcu z Southampton FC, natomiast Kiwior na początku września został wypożyczony z Arsenalu Londyn, z opcją transferu definitywnego.
Obaj piłkarze zostali powołani przez selekcjonera Jana Urbana na najbliższe mecze reprezentacji - towarzyski z Nową Zelandią w Chorzowie 9 października i w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą w Kownie trzy dni później.