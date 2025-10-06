Znów czyste konto Kiwiora i Bednarka. Szlagier nierozstrzygnięty

Na początku drugiej połowy Bednarek został ukarany żółtą kartką. Kwadrans później Kiwior mógł być... pechowym strzelcem samobójczego gola, ale piłka po jego niezbyt fortunnej interwencji trafiła w poprzeczkę.

Benfica jest od niedawna prowadzona przez słynnego Jose Mourinho, który w przeszłości pracował w FC Porto, osiągając z tym klubem wielkie sukcesy, na czele z triumfem w Lidze Mistrzów w 2004 roku.

W tabeli drużyna polskich obrońców wciąż jest liderem. Ma 22 punkty (imponujący bilans bramek 19-1), o trzy wyprzedza broniący tytułu Sporting Lizbona i o cztery Benficę.

Bednarek do Porto trafił w lipcu z Southampton FC, natomiast Kiwior na początku września został wypożyczony z Arsenalu Londyn, z opcją transferu definitywnego.

Obaj piłkarze zostali powołani przez selekcjonera Jana Urbana na najbliższe mecze reprezentacji - towarzyski z Nową Zelandią w Chorzowie 9 października i w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą w Kownie trzy dni później.