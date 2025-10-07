Amatorzy i gwiazdy tenisa w jednym turnieju. Specjalne zasady i wielka nagroda
Na milion dolarów australijskich (661 tys. USD) może liczyć zwycięzca „turnieju jednego punktu”, w którym przed wielkoszlemowym Australian Open amatorzy tenisa będą mogli spróbować swoich sił z profesjonalistami, na czele z liderem światowego rankingu Carlosem Alcarazem.
Organizatorzy pierwszej w sezonie lewy Wielkiego Szlema ogłosili we wtorek, że tuż przed rozpoczęciem edycji 2026 odbędzie się drugi turniej, w którym wyłoniona wcześniej w ogólnokrajowych eliminacjach dziesiątka amatorów stworzy turniejową drabinkę z 22 zawodowcami.
Rozgrywka toczyć się będzie do jednego punktu, a o tym, kto będzie serwował zdecyduje zabawa „kamień, papier, nożyce”. Przegrywający odpada, a zwycięzca trafia do kolejnej rundy, aż do finału i wyłonienia triumfatora.
Pierwsze zmagania tego typu, które mają być częścią "rozbiegowego" tygodnia Australian Open, z kwalifikacjami, licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych sympatyków tenisa czy występami artystycznymi, wygrał Australijczyk Omar Jasika, aktualnie zajmujący 263. pozycję na liście ATP. Jemu przypadła nagroda w wysokości 60 tys. australijskich, a zwycięzca w 2026 roku będzie mógł liczyć na 15 razy więcej.
- Wkrótce ogłoszeni zostaną kolejni, poza Carlosem Alcarazem, znani zawodnicy, którzy wystąpią w turnieju, a do tego macie "milion" powodów, aby chwycić za rakietę i przygotować się na styczeń – powiedział dyrektor turnieju Australian Open, Craig Tiley, nawiązując do wysokości głównej nagrody.
Finałowy pojedynek odbędzie się na głównym korcie kompleksu w Melbourne - Rod Laver Arena.
Tiley przekazał również, że wstęp na pierwszy (12-17 stycznia) z trzech tygodni wielkoszlemowych zmagań będzie darmowy dla dzieci, a każdego wieczoru fani tenisa mogą liczyć na muzyczną niespodziankę.
Główny turniej odbędzie się w dniach 18 stycznia - 1 lutego 2026.