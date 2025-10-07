Ekspert ocenia możliwości Polek na ME. "Widzę szansę na medal"

W zakończonych nie tak dawno mistrzostwach świata Polki odpadły w ćwierćfinale z późniejszymi triumfatorkami Włoszkami. W przyszłym roku czekają nas mistrzostwa Europy, które odbędą się w Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji.

- Podczas mistrzostw świata po każdym meczu europejskich zespołów, które pokazały się z dobrej strony, tak sobie rozmawialiśmy, jak to będzie podczas mistrzostw Europy. Wszyscy dokoła rosną. Pobawiłem się trochę w tabelkę i sprawdziłem, co się może wydarzyć. Dobrze, że podchodzimy do tego normalnie, a nie, że jak nie zdobędziemy medalu, to trzeba to wszystko zaorać - zaczął Bednaruk.

Polki w przyszłym roku podczas ME zagrają w grupie A, która będzie rywalizowała w Stambule. Rywalkami naszych siatkarek będą reprezentacje Turcji, Łotwy, Niemiec, Słowenii i Węgier.

- Ja widzę szansę na medal. Jeżeli pobijemy się z Niemkami, ze Słowenią, z Turcją grającą u siebie. Drugie miejsce w grupie powoduje, że następne rundy mogą być łatwiejsze, przynajmniej ta 1/8 finału niż wyjście z grupy. Zbudowanie sobie dobrego miejsca spowoduje, że nie będziemy patrzeć na tabelkę jak na mistrzostwach świata. Mieliśmy z tyłu głowy, że prędzej czy później trafimy na Włoszki, które są bardzo mocne. Tutaj drugie miejsce w grupie powoduje, że w kolejnej rundzie mamy Hiszpania, Azerbejdżan, Portugalia, Rumunia - wszystkie do przejścia. Później na drodze Holandia lub Słowenia, a następnie Francja albo Serbia w półfinale - dodał ekspert Polsatu Sport.

IM, Polsat Sport