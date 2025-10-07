Reprezentacja Holandii przewodzi tabeli grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026. "Oranje" wyprzedzają Polskę jedynie dzięki korzystniejszemu bilansowi bramkowemu, choć warto zaznaczyć, że podopieczni Ronalda Koemana mają do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz. W tej serii spotkań Biało-Czerwoni pauzują, natomiast w grupie Polaków odbędą się dwa starcia - Malta podejmie Holandię, a Finlandia zmierzy się z Litwą.

Holendrzy do tej pory stracili punkty tylko raz - w starciu z Polską w Rotterdamie, które zakończyło się remisem 1:1. W pozostałych meczach "Oranje" pewnie pokonali Finlandię (2:0), Maltę (8:0) oraz Litwę (3:2).

Rywale Holendrów, reprezentacja Malty, pozostaje "outsiderem" grupy G. Zespół ten zdobył dotychczas tylko dwa punkty w pięciu spotkaniach, remisując dwukrotnie z Litwą (0:0 i 1:1).

Choć Polacy nie rozegrają w tej kolejce meczu o punkty, nie oznacza to dla nich wolnego dnia. Podopieczni Jana Urbana w czwartek rozegrają spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią w Chorzowie.

Transmisję drugiego spotkania grupy G - Finlandia kontra Litwa - również przeprowadzi Polsat Sport. Mecz będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1 oraz online w serwisie Polsat Box Go. Początek transmisji w czwartek, 9 października, o godzinie 17:50.

Gdzie obejrzeć mecz Malta - Holandia w eliminacjach MŚ 2026?

Mecz Malta - Holandia w eliminacjach MŚ 2026 odbędzie się w czwartek 9 października. Transmisja spotkania grupowych rywali Biało-Czerwonych o godzinie 20:35 w Polsacie Sport 1 oraz online w serwisie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport