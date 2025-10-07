Finlandia - Litwa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Finlandia - Litwa to mecz eliminacji MŚ 2026, w którym wezmą udział grupowi rywale Polski. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online z meczu Finlandia - Litwa w czwartek 9 października od 17.50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Finowie mają za sobą pięć spotkań, z których dwa wygrali, dwa przegrali i jeden zremisowali. W ostatniej kolejce ulegli Polakom 1:3. Biało-Czerwoni zrewanżowali się za starcie z Helsinek, które zakończyło się wygraną gospodarzy 2:1. Był to ostatni mecz Michała Probierza w roli selekcjonera.

 

Litwini są w jeszcze gorszej sytuacji. Na pięć meczów zremisowali dwa i przegrali trzy. Ostatnio postawili się Holendrom - potrafili odrobić dwie bramki straty, ale ostatecznie i tak przegrali 2:3. Na ten moment wyprzedzają tylko Maltę.

 

Pierwsze spotkanie w tych eliminacjach między Litwinami a Finami odbyło się w marcu tego roku. W Kownie padł remis 2:2. Gole strzelali Armandas Kucys i Gvidas Gineitis dla gospodarzy oraz Kaan Kairinen i Joel Pohjanpalo dla gości.

Transmisja meczu Finlandia - Litwa w czwartek 9 października od 17.50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

