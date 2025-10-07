Fręch - Muchova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Muchova w Wuhan?

Magdalena Fręch - Karolina Muchova to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Wuhan. Kto wygrał mecz Magdalena Fręch - Karolina Muchova? Jaki był wynik meczu Magdalena Fręch - Karolina Muchova?

Fręch - Muchova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Muchova w Wuhan?
fot. PAP/EPA
Magdalena Fręch

Po dwóch porażkach z rzędu Magdalena Fręch wróciła na zwycięską ścieżkę. W pierwszej fazie imprezy rangi WTA 1000 w Wuhan Polka pokonała w trzech setach Rosjankę Weronikę Kudiermietową.

 

W drugiej rundzie Fręch mierzy się z Karoliną Muchovą. Rozstawiona z "12" Czeszka również ma za sobą trudną przeprawę. W trzech partiach wyeliminowała Ukrainkę Martę Kostiuk.

 

Do tej pory Fręch i Muchova mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach lepsza wynikiem 2:0 była Czeszka: w 2022 w ramach Pucharu Billie Jean King oraz podczas wielkoszlemowego US Open 2023.

Fręch - Muchova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Fręch - Muchova poznamy po zakończeniu spotkania (początek w środę ok. 7:00). O tym, kto wygrał mecz Fręch - Muchova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

