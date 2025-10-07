Gamrot zabrał głos przed walką z Oliveirą! Polak w bojowym nastroju

We wtorkowy wieczór na kanale ESPN MMA na platformie Youtube pojawił się ponad 20-minutowy materiał promujący starcie Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą - walkę wieczoru gali UFC w Rio de Janeiro. Gamrot już w sobotę stanie przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze. W nocy z soboty na niedzielę Polak wejdzie do oktagonu, by skrzyżować rękawice z legendą UFC.

- Swoją przygodę z American Top Team rozpocząłem w 2017 roku. Zaprosiła mnie tutaj Joanna Jędrzejczyk, gdy była mistrzynią UFC i trenowała w ATT. To właśnie ona otworzyła mi drzwi do tej akademii. Uwielbiam panującą tu atmosferę - pełne skupienie, zero rozpraszaczy, żadnej telewizji. Zawsze wierzyłem w siebie i w swoje umiejętności. Wiem, że mogę rywalizować z najlepszymi zawodnikami w UFC - powiedział Gamrot.

"Do Bronxs", były mistrz wagi lekkiej, ma na koncie 35 występów w największej organizacji świata i wraca po porażce z Ilią Topurią przez nokaut w pierwszej rundzie na gali UFC 317.

- Cieszę się, że w końcu będę mógł zawalczyć przed własną publicznością. Chcę odkuć się za poprzednią porażkę, bo była ona wyjątkowo trudna - zarówno dla mnie, mojego sztabu, jak i dla mojej rodziny. Wszyscy mocno to przeżyliśmy. Wróciłem jednak na matę, żeby udowodnić, że potrafię się podnieść i dalej walczyć, mimo niepowodzeń - przyznał Brazylijczyk.

Pierwotnie Oliveira miał zmierzyć się z Rafaelem Fizievem, jednak Azer doznał kontuzji. Wtedy Gamrot wszedł do gry, wskakując do rozpiski w ostatniej chwili. Polak walczył o tę szansę w mediach społecznościowych - i dopiął swego.

- Dowiedziałem się, że UFC szuka zastępstwa za Fizieva - to było trzy tygodnie przed walką. Ale ja zawsze jestem w gotowości i przygotowany na takie okazje. Wywarłem presję, prowadząc kampanię w mediach społecznościowych, oczywiście z pełnym szacunkiem do Charlesa Oliveiry, którego bardzo cenię. Kiedy walka została ogłoszona, byłem niesamowicie podekscytowany. Od razu zacząłem myśleć o tym, jak najlepiej przygotować się do tak dużego wyzwania. To ogromna szansa - pojedynek z byłym mistrzem świata. Obaj mamy mocne zapasy. On może mieć przewagę dzięki pełnemu okresowi przygotowawczemu, ale ja mam motywację, by wejść do oktagonu i pokazać, że potrafię namieszać w dywizji lekkiej i że każdy musi się ze mną liczyć - podkreślił "Gamer".

Walka Gamrot - Oliveira odbędzie się podczas gali UFC w Rio de Janeiro, którą zaplanowano na 12 października. Polak i Brazylijczyk zmierzą się w walce wieczoru. Gala rozpocznie się o godzinie 22:00 polskiego czasu. Gamrot i Oliveira powinni wejść do klatki około godziny 3:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.