Grał na MŚ, teraz wystąpi u boku Leona! Transfer, na który długo czekaliśmy

Skompletowanie całej kadry nie było łatwym zadaniem dla Bogdanki LUK Lublin. Wszystko ze względu na sytuację z Mikołajem Sawickim, u którego na początku rozgrywek reprezentacyjnych wykryto w organizmie niedozwoloną substancję.

Władze mistrza Polski długo szukały zastępstwa. Jak się okazało, do drużyny z województwa lubelskiego dołączył Jackson Young. O transferze poinformował jego dotychczasowy klub - VfB Friedrichshafen.

"Po dwóch świetnych sezonach nad Jeziorem Bodeńskim i niesamowitych występach w reprezentacji Kanady, nasz przyjmujący przenosi się do mistrza Polski - Bogdanki LUK Lublin i tym samym zagra wśród najlepszych siatkarzy świata. Oczywiście bardzo chcielibyśmy zatrzymać Cię u nas i po raz trzeci podziwiać w koszulce Haeflertrikot, ale cieszymy się razem z Tobą z tej niesamowitej szansy" - napisał niemiecki zespół.

24-latek ostatnio rywalizował na mistrzostwach świata. Jego Kanada odpadła na etapie 1/8 finału, przegrywając z reprezentacją Polski po czterosetowym boju.

W Bogdance Young stworzy formację przyjęcia razem z Wilfredo Leonem, Hilirem Henno i Jakubem Wachnikiem.