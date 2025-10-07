Grał na MŚ, teraz wystąpi u boku Leona! Transfer, na który długo czekaliśmy
Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin. Kanadyjczyk, który występował niedawno na mistrzostwach świata, jest ostatnim uzupełnieniem kadry mistrza Polski.
Skompletowanie całej kadry nie było łatwym zadaniem dla Bogdanki LUK Lublin. Wszystko ze względu na sytuację z Mikołajem Sawickim, u którego na początku rozgrywek reprezentacyjnych wykryto w organizmie niedozwoloną substancję.
Władze mistrza Polski długo szukały zastępstwa. Jak się okazało, do drużyny z województwa lubelskiego dołączył Jackson Young. O transferze poinformował jego dotychczasowy klub - VfB Friedrichshafen.
"Po dwóch świetnych sezonach nad Jeziorem Bodeńskim i niesamowitych występach w reprezentacji Kanady, nasz przyjmujący przenosi się do mistrza Polski - Bogdanki LUK Lublin i tym samym zagra wśród najlepszych siatkarzy świata. Oczywiście bardzo chcielibyśmy zatrzymać Cię u nas i po raz trzeci podziwiać w koszulce Haeflertrikot, ale cieszymy się razem z Tobą z tej niesamowitej szansy" - napisał niemiecki zespół.
24-latek ostatnio rywalizował na mistrzostwach świata. Jego Kanada odpadła na etapie 1/8 finału, przegrywając z reprezentacją Polski po czterosetowym boju.
W Bogdance Young stworzy formację przyjęcia razem z Wilfredo Leonem, Hilirem Henno i Jakubem Wachnikiem.Przejdź na Polsatsport.pl