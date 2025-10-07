Gwiazda reprezentacji Polski wróciła do klubu. To z nim dzieli pokój

Semeniuk był jedną z czołowych postaci Nikoli Grbicia w reprezentacji Polski. Przyjmujący walnie przyczynił się do triumfu w Lidze Narodów oraz brązowego medalu na mistrzostwach świata. Teraz jednak nadszedł czas na powrót do zmagań ligowych. 29-latek kolejny rok spędzi w Perugii.

Były siatkarz m.in. ZAKSY Kędzierzyn-Koźle to jedna z gwiazd włoskiego giganta. Wcześniej stanowił podstawowy duet przyjmujących z Wilfredo Leonem. Kubańczyk z polskim paszportem odszedł jednak do Bogdanki LUK Lublin, ale Semeniuk może liczyć na wsparcie innego zawodnika o polskich koneksjach. Mowa o Wassimie Ben Tarze. Tunezyjski atakujący ma polskie korzenie, ponieważ jego matka jest Polką. Ben Tara po krótkim epizodzie w Katarze wrócił do Perugii, z którą pierwszy raz związał się w 2023 roku.

Semeniuk i Ben Tara to koledzy z tego samego pokoju przy okazji meczów wyjazdowych lub obozów Perugii. Polak niedawno udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać obu siatkarzy właśnie w jednym pokoju hotelowym. "Chłopaki z pokoju wracają do gry" - napisał po angielsku Semeniuk.

W składzie Perugii na sezon 2025/2026 są m.in. Semeniuk, Ben Tara czy Simone Giannelli, Massimo Colaci i Sebastian Sole.

Dla Semeniuka to już czwarty sezon w Perugii. Dotychczas sięgnął po mistrzostwo i Puchar Włoch, trzy Superpuchary Włoch oraz triumf w Lidze Mistrzów.

