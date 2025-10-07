Klaudia Zwolińska wróciła do Polski po historycznych MŚ

Klaudia Zwolińska wylądowała we wtorek w Warszawie. Polka wróciła z mistrzostw świata w kajakarstwie górskim, na których zdobyła trzy medale - dwa złote i jeden brązowy. A już w sobotę pojawi się w Magazynie Olimpijskim.

Zwolińska triumfowała w konkurencji kajakowych jedynek (K1) i w kanadyjkach (C1), a brązowy medal wywalczyła w kayak crossie.

 

- Jestem przeszczęśliwa, a jeśli faktycznie jako pierwsza zdobyłam trzy indywidualne medale MŚ na jednej imprezie, to tym bardziej czuję dumę, że piszę historię - mówiła na gorąco Zwolińska.

 

We wtorek Polka wylądowała w naszym kraju. Przyleciała z Australii, gdzie odbyły się mistrzostwa świata.

 

A już w sobotę Zwolińska będzie gościem Magazynu Olimpijskiego. Transmisja od 10.00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

