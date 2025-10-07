Kto sędzią meczu Polska - Nowa Zelandia? Niedawno było o nim bardzo głośno!

Z kolei przy monitorach w roli VAR zasiądą inni Belgowie: Jan Boterberg i Ella De Vries.

41-letni Lambrechts doświadczenie zbierał przede wszystkim w krajowych rozgrywkach. Ma za sobą m.in. ponad 200 poprowadzonych meczów w belgijskiej ekstraklasie. Był również arbitrem głównym dwóch tegorocznych meczów eliminacji mistrzostw świata: Litwy z Finlandią (2:2), w starciu rywali Polski w grupie G, oraz Węgier z Portugalią (2:3).

Biało-czerwonym sędziował jedno spotkanie - z Andorą (3:0) w 2021 roku, także w eliminacjach mistrzostw świata.

Ostatnio Belg wyróżnił się w spotkaniu Ligi Europy AS Roma - Lille (0:1), w którym dwukrotnie nakazał powtórzenie rzutu karnego dla gospodarzy, dopatrując się naruszenia przepisów. Dwa razy do piłki podszedł Ukrainiec Artem Dowbyk, raz Argentyńczyk Matias Soule, ale wszystkie te uderzenia obronił bramkarz francuskiej ekipy Berke Ozer.

Mecz w Chorzowie zaplanowano na godzinę 20.45. Trzy dni później biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Litwą w eliminacjach mundialu.

