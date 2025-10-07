Polka w swoim pierwszym spotkaniu zmierzyła się z Weroniką Kudiermietową. Po 157 minutach Fręch wygrała 6:3, 2:6, 6:3. To zapewniło jej awans do drugiej rundy.

W niej jej rywalką będzie Czeszka Karolina Muchova, która w dwóch setach ograła Camilę Osorio (6:3, 6:4).

Do tej pory Fręch i Muchova grały dwukrotnie. Za każdym razem lepsza była Czeszka.

Jak będzie tym razem?

Turniej w Wuhan to ostatni z "tysięczników" w kobiecym sezonie. Warto przypomnieć, że pod koniec października zawodniczki udadzą się na dłuższą przerwę. Najlepsze z nich czeka jeszcze udział w WTA Finals w Rijadzie w listopadzie.

Magdalena Fręch - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Fręch - Muchova w środę 8 października na Polsatsport.pl. Początek nie przed 6.30.

Polsat Sport