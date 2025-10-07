Najpierw porażka w singlu, teraz w deblu. Fatalny start Linette w Wuhan

Linette w Chinach grała też w singlu. W 1. rundzie przegrała z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6.

Trwa mecz 1. rundy Magdaleny Fręch z Rosjanką Weroniką Kudermietową. Natomiast po godzinie 13.00 czasu polskiego rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Marie Bouzkovą.

Timea Babos/Luisa Stefani - Magda Linette/Clara Tauson 6:3, 7:5