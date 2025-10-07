Najpierw porażka w singlu, teraz w deblu. Fatalny start Linette w Wuhan
Magda Linette i duńska tenisistka Clara Tauson przegrały z Węgierką Timeą Babos i Brazylijką Luisą Stefani 3:6, 5:7 w pierwszej rundzie gry podwójnej w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Wuhan.
Magda Linette odpadła z turnieju deblowego w Wuhan
Linette w Chinach grała też w singlu. W 1. rundzie przegrała z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6.
Trwa mecz 1. rundy Magdaleny Fręch z Rosjanką Weroniką Kudermietową. Natomiast po godzinie 13.00 czasu polskiego rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Marie Bouzkovą.
