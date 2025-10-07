Zawiesiła karierę, bo chce pomóc choremu bratu. Niesamowity gest polskiej siatkarki

Informację o tym przekazał wcześniej klub z Polic za pośrednictwem mediów społecznościowych. Brat siatkarki Karol cierpi na ostrą białaczkę szpikową. Ma za sobą wiele miesięcy spędzonych w szpitalu oraz długi okres leczenia chemioterapią. Teraz nadszedł czas na ostatni etap ku wyzdrowieniu, czyli przeszczep szpiku.

To właśnie Partyka będzie dawczynią, przez co musi zawiesić swoją siatkarską karierę. - Karol obecnie przebywa w szpitalu, gdzie odbędzie się przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych, a ja zostałam przebadana i potwierdzona jako dawca - przekazała Partyka.

Klub z Polic z pełną zrozumiałością zaakceptował decyzję swojej podopiecznej, a sprawa nabrała szerokiego echa nie tylko w siatkarskim środowisku w Polsce. Temat ten został poruszony również przez Marka Magierę w "Polsat SiatCast".

- Wspaniały ludzki gest. Wielkie wsparcie od klubu. Myślę, że od nas wszystkich ze środowiska siatkarskiego również. Dla ciebie Kasiu informacja, że walka o medale będzie się rozgrywała od najbliższego czwartku, a ty już ten najważniejszy medal wygrałaś swoją decyzją. Trzymamy kciuki za ciebie i twojego brata. Niech wszystko dobrze się skończy. Wracaj szybko na boisko. Będziemy mocno cię dopingować, tak samo jak twojemu bratu - podkreślił Magiera.

Rozgrywki siatkarskiej Tauron Ligi rozpoczną się już we czwartek 9 października. Chemik pierwszy mecz zagra u siebie w sobotę z Sokołem Mogilno.

Wypowiedź Marka Magiery w załączonym materiale wideo.

