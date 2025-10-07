Niespodzianka! Fręch pokonała triumfatorkę Wimbledonu

Fręch i Kudiermietowa miały za sobą niezbyt udany turniej w Pekinie. Polka odpadła w pierwszej rundzie z Ellą Seidel. Rosjanka grała nieco dłużej, ale i tak dość wcześnie wyrzuciła ją z turnieju Marie Bouzkova.

Fręch wtorkowe spotkanie zaczęła od gładko wygranego gema, następnie postawiła się rywalce, mając nawet szansę na przełamanie. Kudiermietowa udanie się wybroniła, jednak inaczej było w szóstym gemie, kiedy to w dość łatwy sposób straciła swoje podanie. Polka pewnie dokończyła seta, triumfując 6:3.

Drugą odsłonę spotkania Rosjanka zaczęła od wygrania gema do zera. Fręch przy swoim podaniu miała kłopoty, dość długo opór stawiała przeciwniczka, ale ostatecznie udało się obronić serwis. Niestety chwilę później, w czwartym gemie Kudiermietowa osiągnęła swój cel i po kilku błędach ze strony Polki, udało jej się przełamać. Drugi set ewidentnie nie szedł po myśli łodzianki, która ostatecznie przegrała 2:6.

W decydującej partii Rosjanka pewnie wygrała pierwszego gema. Przy podaniu naszej zawodniczki gra toczyła się dość długo na przewagi. Ostatecznie udało się obronić serwis. Chwilę później Polka miała dwa break pointy, ale Kudiermietowa zachowała zimną krew.

Na domiar złego w trzecim gemie Fręch została przełamana. Szybko udało jej się jednak odegrać rywalce, a następnie po emocjonującej grze na przewagi wygrać swojego gema serwisowego. Mieliśmy remis 3:3.

Fręch poszła za ciosem, jej rywalka ewidentnie przeżywała kryzys i po wyrzuceniu piłki w out, Polka wyszła na prowadzenie. W kolejnym gemie Polka obroniła swój serwis i było 5:3. Rosjanka ewidentnie źle znosiła swój słabszy okres. Doszło nawet do tego, że rzuciła swoją rakietą o ogrodzenie.

Fręch przełamała rywalkę i w ostatnim gemie, triumfując ostatecznie 6:3. W kolejnej rundzie Polka zmierzy się z Karoliną Muchovą.

Magdalena Fręch - Weronika Kudiermietowa 6:3, 2:6, 6:3

