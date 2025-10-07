Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - skład na sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa rozegra swój trzeci sezon w PlusLidze. W pierwszym siatkarze tego klubu zdołali się utrzymać i zajęli 15. miejsce. Drugi był już znacznie lepszy, przyniósł historyczny awans do play-off i ostatecznie ósmą lokatę Norwida w końcowej klasyfikacji. Jak częstochowianie poradzą sobie tym razem?





Zobacz także: Kto faworytem Tauron Ligi w nowym sezonie? Siatkarscy eksperci nie mają wątpliwości



Klub postawił na stabilizację i zatrzymał większość kluczowych graczy. Najpoważniejsza zmiana nastąpiła na pozycji rozgrywającego, z klubem rozstał się Quinn Isaacson. Początkowo miał go zastąpić Amir Tizi-Oualou, ale ostatecznie zaprezentuje on swe umiejętności w barwach włoskiej Modeny. Rozstanie z Francuzem doprowadziło do jednego z największych hitów transferowych ostatnich lat w PlusLidze - w Częstochowie zagra legendarny Luciano De Cecco. Kolejnym interesującym transferem jest pozyskanie Jakuba Nowaka z Lechii Tomaszów Mazowiecki. Środkowy był odkryciem tegorocznego sezonu reprezentacyjnego, a po debiucie w kadrze, zadebiutuje w rozgrywkach PlusLigi.

Z Norwidem rozstał się trener Cezar Douglas Silva z Brazylii. Jego miejsce zajął hiszpański szkoleniowiec Guillermo Falasca - brat przedwcześnie zmarłego Miguela Angela Falaski, byłego zawodnika i trenera PGE Skry Bełchatów.

Kto zagra w klubie z Częstochowy w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć: