Nowy siatkarz w Asseco Resovii! Powrót na polskie parkiety

Beau Graham został nowym siatkarzem Asseco Resovii. Australijski środkowy pojawił się w rzeszowskim klubie w obliczu problemów zdrowotnych Dawida Wocha. Ma doświadczenie gry w Polsce, był zawodnikiem Norwida Częstochowa.

fot. PAP/EPA/ANNAMARIA LOCONSOLE
Reprezentant Australii Beau Graham zagra w Asseco Resovii Rzeszów.

Asseco Resovia poinformowała, że Dawid Woch nie zagra w początkowej fazie nowego sezonu. Powodem jest rehabilitacja po przebytym zabiegu. Podjęto decyzję o wzmocnieniu składu poprzez pozyskanie dodatkowego środkowego.

 

Nowym siatkarzem Asseco Resovii został Beau Graham (rocznik 1994) - środkowy grający w reprezentacji Australii. W swej karierze klubowej grał w wielu krajach - w Rumunii, Szwecji, Grecji, Francji, Czechach, Estonii i Katarze.

 

Graham grał już wcześniej w Polsce. W sezonie 2022/23 grał w drużynie Exact Systems Norwid Częstochowa w rozgrywkach pierwszej ligi i wywalczył awans do PlusLigi. Wystąpił w 36 ligowych meczach. W ubiegłym sezonie reprezentował rumuński klub CSM Corona Brasov, znacząco przyczyniając się do zdobycia Pucharu Rumunii.

 

 

 

 

– W obliczu problemów zdrowotnych Dawida Wocha, jesteśmy zadowoleni z nawiązania współpracy z Beau. Wraz ze sztabem szkoleniowym wierzę, że pomoże on naszej drużynie w nadchodzącym sezonie – powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej klubu Piotr Maciąg.

 

