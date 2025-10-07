Osiem goli w meczu Barcelona - Bayern. Popis Ewy Pajor

Strzelanie już w czwartej minucie rozpoczęła Alexia Putellas. Następnie wynik podwyższyła Pajor. Do przerwy było 4:1, a do siatki trafiały jeszcze Esmee Brugts i Salma Paralluelo (po stronie gospodyń) oraz Klara Buhl (po stronie gości).

W drugiej połowie gole strzelały tylko piłkarki Barcelony. Najpierw zrobiła to Pajor w 56. minucie. Kolejne dwa trafienia padły w samej końcówce. Ich autorką była rezerwowa Claudia Pina.



Pajor grała 73. minuty. Z kolei w ekipie Bayernu w 76. minucie na boisku pojawiła się Natalia Padilla-Bidas.

Dla obu ekip był to pierwszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzyń, która od tego sezonu funkcjonuje w nowym formacie. Każdy klub rozegra sześć spotkań - trzy na własnym stadionie i trzy na wyjeździe. Istnieje jedna wspólna tabela. Cztery najlepsze ekipy awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów, a o pozostałe miejsca w najlepszej ósemce powalczą drużyny z miejsc 5-12.

FC Barcelona - Bayern Monachium 7:1 (4:1)



Bramki: Putellas 4, Pajor 12, 56, Brugts 27, Paralluelo 45+1, Pina 88, 90+2 - Buhl 32.

FC Barcelona: Coll - Batlle, Paredes, Leon, Brugts - Bonmati (81 Schertenleib), Guijarro, Putellas (82 Serrajordi) - Graham (73 Lopez), Pajor (73 Nazareth), Paralluelo (56 Pina).

Bayern: Mahmutovic - Kett, Ballisager (63 Viggosdottir), Eriksson, Simon (41 Naschenweng) - Caruso, Stanway - Tanikawa (63 Dallmann), Harder (63 Sehitler), Buhl - Schuller (76 Padilla-Bidas).

Żółte kartki: Stanway, Naschwenweng.

WYNIKI I TABELA LIGI MISTRZYŃ