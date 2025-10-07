Polsat Futbol Cast - 08.10. Transmisja TV i stream online

Eliminacje mistrzostw świata 2026 wchodzą w decydującą fazę - już po październikowym zgrupowaniu niektóre reprezentacje mogą zapewnić sobie awans na mundial. Jak poradzą sobie drużyny walczące o miejsce na mistrzostwach? O tym i o wielu innych piłkarskich tematach w programie Polsat Futbol Cast. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz w serwisie Polsat Box Go.

Polsat Futbol Cast - 08.10. Transmisja TV i stream online
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Środowy Polsat Futbol Cast poprowadzą Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Eksperci ponownie zasiądą przed kamerami, by na gorąco podsumować najważniejsze wydarzenia ze świata piłki nożnej.

 

Już od 9 października rozpoczyna się kolejna seria spotkań w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Choć reprezentacja Polski w tej kolejce pauzuje, Biało-Czerwoni zagrają w czwartek w Chorzowie mecz towarzyski z Nową Zelandią. W eliminacjach natomiast czekają nas m.in. starcia grupowych rywali Polaków: Finlandia podejmie Litwę, a Malta zmierzy się z Holandią.

 

ZOBACZ TAKŻE: Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

 

W programie nie zabraknie również tematów z krajowego podwórka. Prowadzący omówią kryzys Legii w PKO BP Ekstraklasie oraz fragmenty konferencji prasowej kadry, podczas której poruszono m.in. kwestie braku powołania dla Oskara Pietuszewskiego. Hajto i Kołtoń przyjrzą się także Holandii, Finlandii i Litwie w kontekście zbliżających się transmisji piłkarskich w tym tygodniu.

 

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1 i online na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

