Porażka Legii w Lidze Mistrzów

Legia postawiła się wicemistrzom Litwy w ich wypełnionej kibicami 11-tysięcznej hali. Do połowy trzeciej kwarty legioniści toczyli z bardziej obytym na międzynarodowej arenie faworytem grupy A wyrównany mecz.

Główne role odgrywali w nim Amerykanin z Legii Jayvon Graves (23 punkty w meczu), który w poprzednim sezonie występował w barwach... Rytas, a w zespole gospodarzy jego rodak Jerrick Harding, który w sierpniu otrzymał polskie obywatelstwo i jest przymierzany do występów w reprezentacji Biało-Czerwonych.

Gdy na początku drugiej połowy w zdobywanie punktów włączył się Andrzej Pluta (16 z 22 drużyny w trzeciej kwarcie), goście walczyli z Rytasem jak równy z równym.

Minimalnie lepsi byli jednak gospodarze, którzy skromnie wygrali trzecią i czwartą kwartę. To przełożyło się na zwycięstwo 93:85.

Rytas Wilno - Legia Warszawa 93:85 (29:23, 21:25, 24:22, 19:15)

Rytas Wilno: Jerrick Harding 20, Jordan Walker 17, Gytis Radzevicius 13, Jacob Wiler 11, Arturas Gudaitis 7, Ignas Sargiunas 7, Kay Bruhnke 7, Simonas Lukosius 5, Gytis Masiulis 4, Martynas Paliukenas 2.

Legia Warszawa: Jayvon Graves 23, Andrzej Pluta 20, Shane Hunter 11, Ojars Silins 11, Matthias Tass 9, Ben Shungu 7, Michał Kolenda 2, Carl Ponsar 2, Maksymilian Wilczek 0.

