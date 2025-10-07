Porażka polskiej drużyny. Rywal był zbyt mocny

Wszystkie cztery gole dla gospodarzy zdobyły rezerwowe - Helena Sampaio i Paulina Nystroem.

Zespół prowadzony przez trenerkę Karolinę Koch odpadł w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzyń z holenderskim FC Twente Enschede (0:4 i 1:4). Wicemistrzynie Szwecji w tej fazie musiały uznać wyższość hiszpańskiego Atletico Madryt (1:1 i 1:2 po dogrywce).

Katowiczanki zaczęły udział w LM od miniturnieju w Słowenii, gdzie najpierw wygrały z kazachskim WFC BIIK-Szymkent 2:0, a potem z zespołem gospodarzy ZNK Mura Murska Sobota również 2:0.

Katowicka ekipa zadebiutowała w LM dwa lata wcześniej. Wtedy GKS był gospodarzem turnieju kwalifikacyjnego. Przegrał najpierw z belgijskim Anderlechtem Bruksela 0:5, a potem pokonał bułgarski Lokomotiw Stara Zagora w rzutach karnych 3-1 w meczu o trzecie miejsce. Po dogrywce był remis 0:0.

Zwycięzca dwumeczu awansuje do 1/8 finału Europa Cup, przegrany zakończy udział w rywalizacji.

BK Hacken FF – GKS Katowice 4:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Helena Sampaio (71, głową), 2:0 Helena Sampaio (81), 3:0 Paulina Nystroem (83), 4:0 Helena Sampaio (85).

BK Hacken: Jennifer Falk – Alice Bergstroem (80. Nesrin Akgun), Emilie Byrnak, Emma Ostlund, Hanna Wijk – Tabitha Tindell (46. Alva Selerud), Pernille Sanvig, Anna Anvegard (Matilda Nilden), Caroline Wickenheiser, Monica Jusu Bah (58. Paulina Nystroem) – Felicia Schroeder (69. Helena Sampaio).

GKS: Kinga Seweryn – Jagoda Cyraniak, Marcjanna Zawadzka, Katarzyna Nowak, Patrycja Michalczyk (87. Oliwia Grzegorczyk)– Patricia Hmirova, Victoria Kalaberova (87. Aleksandra Posiewka), Aleksandra Nieciąg - Klaudia Maciążka, Dżesika Jaszek (90+6 Julia Włodarczyk), Nicola Brzęczek (67. Patrycja Kozarzewska).

Żółta kartka: Matilda Nilden.

Sędzia: Emanuela Rusta (Albania).