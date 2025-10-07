Liga Narodów i mistrzostwa świata przyciągnęły uwagę kibiców siatkarskich w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. Dużo działo się jednak nie tylko na parkietach, ale również na rynku transferowym.





W letnim okienku kluby ogłosiły przebudowę składów. Szukano wzmocnień - najlepsze drużyny nie tylko pod kątem rozgrywek ligowych, ale też na rywalizację w europejskich pucharach. Składy zespołów PlusLigi wzmocniło wielu znanych zawodników. Niektórzy zadebiutują, lub wracają do polskiej ligi, inni zmienili barwy klubowe w Polsce. Pewna część graczy zdecydowała się na zmianę otoczenia i w najbliższym czasie nie zobaczymy ich na parkietach PlusLigi.