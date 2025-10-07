Słynni siatkarze, którzy opuścili PlusLigę. Kogo nie zobaczymy w nowym sezonie?
Letnia przerwa w rozgrywkach ligowych tradycyjnie przyniosła sporo zmian w składach drużyn PlusLigi. Pojawiały się hitowe transfery, w polskich klubach przybyło kilka gwiazd, ale też kilku znanych siatkarzy nie zobaczymy w nowym sezonie. Którzy siatkarze opuścili polską ligę? Znani siatkarze, którzy po sezonie pożegnali się z PlusLigą w galerii zdjęć.
Liga Narodów i mistrzostwa świata przyciągnęły uwagę kibiców siatkarskich w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. Dużo działo się jednak nie tylko na parkietach, ale również na rynku transferowym.
Zobacz także: Tauron Liga siatkarek. Najciekawsze transfery przed sezonem 2025/2026
W letnim okienku kluby ogłosiły przebudowę składów. Szukano wzmocnień - najlepsze drużyny nie tylko pod kątem rozgrywek ligowych, ale też na rywalizację w europejskich pucharach. Składy zespołów PlusLigi wzmocniło wielu znanych zawodników. Niektórzy zadebiutują, lub wracają do polskiej ligi, inni zmienili barwy klubowe w Polsce. Pewna część graczy zdecydowała się na zmianę otoczenia i w najbliższym czasie nie zobaczymy ich na parkietach PlusLigi.
Którzy znani siatkarze pożegnali się z PlusLigą? Których gwiazd nie zobaczymy w sezonie 2025/2026 na polskich parkietach? W jakich klubach zagrają w zbliżających się rozgrywkach? Jakie były najciekawsze transfery z PlusLigi? Najbardziej znani siatkarze, którzy po minionym sezonie pożegnali się z PlusLigą w galerii zdjęć:
Znani siatkarze, którzy opuścili PlusLigę. Gwiazdy, których nie zobaczymy w nowym sezonie