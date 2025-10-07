To już pewne! Legenda Barcelony kończy karierę

Spośród kwartetu byłych piłkarzy Barcelony grających w klubie z Miami (jeszcze Lionel Messi, Sergio Busquets i Luis Suarez), 36-letni boczny obrońca jest drugim, który ogłosił zamiar zakończenia wkrótce kariery, po Busquetsie dwa tygodnie temu.

- Ogłaszam to z przekonaniem, poczuciem spełnienia i radości, ponieważ czuję, że dałem z siebie wszystko i nadszedł czas, aby otworzyć nowy rozdział – powiedział Jordi Alba w filmie opublikowanym na swoim koncie na Instagramie.

Sezon w MLS trwa od końca lutego. Inter Miami, obecnie trzeci w Konferencji Wschodniej, zakwalifikował się do fazy play off, która rozpocznie się w tym miesiącu i zakończy finałem 6 grudnia.

Alba występuje w klubie z MLS od 2023 roku. Do 2012 grał w Valencii, a przez kolejnych jedenaście sezonów w Barcelonie. Z „Dumą Katalonii” zdobył wiele trofeów. Triumfował m.in. w Lidze Mistrzów (2015), sześciokrotnie w ekstraklasie i pięć razy w rozgrywkach o Puchar Hiszpanii (Króla).

W reprezentacji kraju rozegrał 93 mecze i zdobył dziewięć bramek. W 2012 roku wywalczył mistrzostwo Europy na stadionach Polski i Ukrainy.

MR, PAP