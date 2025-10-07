Trwa walka o mundial. Oni są już pewni awansu

Łącznie z eliminacji na mundial dostanie się 45 ekip. 43 wywalczą miejsca po kwalifikacjach kontynentalnych, a ostatnie dwie po międzykontynentalnych barażach. Trzy kraje-gospodarze mają udział z góry zapewniony.

Najwięcej przedstawicieli - 16 - wyśle Europa. Na razie nie jest znany żaden z nich, ale mecze w najbliższych dniach mogą wyłonić nawet połowę uczestników. Szansę na zapewnienie sobie pierwszego miejsca w swoich grupach kwalifikacyjnych przed ostatnimi, listopadowymi spotkaniami, mają: Chorwacja, Francja, Słowacja, Szwajcaria, Anglia, Norwegia, Portugalia i Hiszpania. Nie wszystko jednak zależy od tych drużyn - potrzebne im są też określone rozstrzygnięcia na innych stadionach, niekiedy bardzo mało prawdopodobne.



Przepustkę na mundial zapewni sobie każdy ze zwycięzców 12 grup eliminacyjnych. Zespoły z drugich miejsc trafią do baraży, podobnie jak czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów, którym nie powiodło się w kwalifikacjach MŚ. Utworzone zostaną cztery dwuetapowe ścieżki barażowe, które w marcu wyłonią ostatnich czterech uczestników z Europy.

Drugim najliczniej reprezentowanym kontynentem będzie Afryka (potencjalnie ex aequo z Azją), z której awansuje dziewięć lub 10 drużyn. Maroko i Tunezja już mogą być spokojne, a w siedmiu pozostałych grupach kwalifikacyjnych toczy się walka o pierwsze miejsce, dające upragniony awans.

Cztery najlepsze drużyny z drugich lokat wezmą udział w dwuetapowych barażach, które z kolei wyłonią przedstawiciela Afryki w barażach międzykontynentalnych.

Ośmiu lub dziewięciu przedstawicieli w przyszłorocznym turnieju będzie miała Azja. Prawo startu już zapewniły sobie Japonia, Iran, Jordania, Korea Południowa, Uzbekistan oraz Australia.

Od środy do wtorku rozegrane zostaną miniturnieje kwalifikacyjne w Katarze (rywalami będą Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman) i Arabii Saudyjskiej (Irak i Indonezja). Zwycięzcy tych zawodów, rozgrywanych systemem „każdy z każdym”, także zapewnią sobie miejsce w mundialu, a ekipy z drugich miejsc rozegrają w listopadzie baraże (mecz i rewanż) o awans do marcowych baraży międzykontynentalnych.

W mistrzostwach świata zagra też od sześciu do ośmiu reprezentacji z CONCACAF, czyli strefy Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów. Trzy z tych miejsc są zarezerwowane dla gospodarzy, a o trzy kolejne trwa walka w trzech czterozespołowych grupach kwalifikacyjnych. Już w październiku awans mogą zapewnić sobie Jamajka i Honduras. Dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc wystąpią w barażach międzykontynentalnych.

Wszystko jest jasne już w Ameryce Południowej i Oceanii. W strefie CONMEBOL kwalifikację do MŚ zapewniły sobie: broniąca tytułu Argentyna, Ekwador, Kolumbia, Urugwaj, Brazylia i Paragwaj, natomiast Boliwia wystąpi w barażach międzykontynentalnych. Z kolei być może jedynym przedstawicielem Oceanii będzie Nowa Zelandia, natomiast Nowa Kaledonia powalczy w marcu z reprezentantami innych kontynentów.

Baraże międzykontynentalne wyłonią ostatnich dwóch uczestników MŚ. Odbędą się w kraju jednego z organizatorów mundialu i będą miały formułę dwóch równoległych miniturniejów, które zostaną rozegrane między 23 a 31 marca.

Nie ma w nich już miejsca dla Europejczyków, wystąpią za to dwie ekipy ze strefy CONCACAF oraz po jednej z Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Oceanii. Dwa z tych zespołów, zajmujące najwyższe pozycje w rankingu FIFA, trafią bezpośrednio do finałów baraży, a cztery pozostałe będą rywalizować w półfinałach. Zwycięzcy tych barażowych ścieżek uzupełnią skład turnieju finałowego.

Mundial w Ameryce Północnej będzie pierwszym w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.

ST, PAP