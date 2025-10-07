Drużyna z Wrocławia od wielu sezonów rywalizuje w ekstraklasie siatkarek, najpierw jako Gwardia, później Impel, a od 2018 roku występuje pod obecną nazwą. Największym sukcesem było wicemistrzostwo Polski wywalczone w 2014 roku, a ostatni sezon przyniósł dziesiąte miejsce w końcowej klasyfikacji. Przed obecnym sezonem w drużynie zaszło sporo zmian i poprowadzi ją nowy trener - Wojciech Kurczyński.

Siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego zadebiutują na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W poprzednim sezonie wygrały rozgrywki pierwszej ligi i wywalczyły awans do Tauron Ligi.

Mecz #VolleyWrocław – ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki, który zostanie rozegrany w Hali Orbita, zainauguruje sezon 2025/2026 w Tauron Lidze. W rozgrywkach wystartuje dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn wywalczy awans do fazy zasadniczej. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Transmisja meczu #VolleyWrocław – ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki w czwartek 9 października o godzinie 17.30 w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.