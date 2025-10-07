Wielkie batalie w Szanghaju! Problemy Djokovicia i sensacyjny wynik

Julian CieślakTenis

We wtorek poznaliśmy pierwszych czterech ćwierćfinalistów turnieju ATP w Szanghaju. We wszystkich spotkaniach nie brakowało emocji, spod topora uciekł Serb Novak Djoković, z kolei sensację sprawił Monakijczyk Valentin Vacherot.

Wielkie batalie w Szanghaju! Problemy Djokovicia i sensacyjny wynik
fot. PAP/EPA
Novak Djoković

Wtorek podczas turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju stał pod znakiem rozstrzygnięć w 1/8 finału. Najpierw kawał świetnego tenisa pokazali Gabriel Diallo i Zizou Bergs. Ostatecznie lepszy okazał się Belg, który triumfował dopiero w tie-breaku trzeciego seta, wynikiem 10:8.

 

Trudną przeprawę ma za sobą rozstawiony z "10" Holger Rune. Duńczykowi postawił się Francuz Giovanni Mpetshi Perricard, lecz po trzech partiach wiktorię odniósł wyżej notowany zawodnik.

 

Problemy nie ominęły turniejowej "4" - Novaka Djokovicia. Serb również ma za sobą trzysetówkę, po której odprawił Hiszpana Jaume Munara.

 

Sensację sprawił natomiast Valentin Vacherot. Mimo że 204. w rankingu ATP Monakijczyk przegrał pierwszą partię z Tallonem Griekspoorem, to zdołał odwrócić losy zmagań i sięgnąć po niespodziewane zwycięstwo, meldując się w najlepszej ósemce chińskiej imprezy.

 

Wyniki 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju:

Gabriel Diallo - Zizou Bergs 6:3, 5:7, 6:7(8)

Giovanni Mpetshi Perricard - Holger Rune 4:6, 7:6(7), 3:6

Jaume Munar - Novak Djoković 3:6, 7:5, 2:6

Valentin Vacherot - Tallon Griekspoor 4:6, 7:6(1), 6:4

 

Pierwsze pary ćwierćfinałowe turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju:

Zizou Bergs - Novak Djoković

Holger Rune - Valentin Vacherot

