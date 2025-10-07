Zwolińska zachwyciła podczas MŚ. Ważna deklaracja po powrocie do kraju

We wtorkowy poranek Zwolińska wylądowała w Warszawie po powrocie z mistrzostw świata w kajakarstwie górskim, gdzie zdobyła trzy medale - dwa złote i jeden brązowy. Polka nie kryła dumy, ale też podkreśliła, że popularyzacja kajakarstwa w Polsce to długotrwały proces.

- To proces, który wymaga czasu. Robię wszystko, co w mojej mocy - osiągam sukcesy, angażuję się w działania promujące sport, a także projekty wspierające rozwój kajakarstwa górskiego. To bardzo żmudna i wymagająca praca, ale musimy działać razem - w pojedynkę niczego nie zdziałam. Im więcej medali, tym większe zainteresowanie tą dyscypliną w Polsce. Mamy obecnie tylko jeden tor w Krakowie, a walczymy o budowę kolejnego w Nowym Sączu. Na razie skupiam się na obiektach, na których odbędą się kwalifikacje olimpijskie. Oczywiście byłoby idealnie, gdybym miała taki tor na miejscu, ale nie narzekam - trzeba po prostu walczyć o swoje - podkreśliła Zwolińska.

Po powrocie do kraju medalistka olimpijska z Paryża nie ukrywała emocji, dzieląc się refleksją nad swoim historycznym osiągnięciem.

- Czuję się świetnie. Na początku nie docierało do mnie, co tak naprawdę osiągnęłam. Dopiero podczas rozmów i analiz uświadomiłam sobie, jak ważny krok wykonałam dla polskiego sportu. A przecież wciąż jest przestrzeń, by to poprawić - mogę powalczyć nawet o trzy złote medale - dodała z uśmiechem.

Zwolińska podsumowała swoje starty i podkreśliła swoją sportową ambicję, która napędza ją do dalszej walki o kolejne trofea.

- Na każdych zawodach celuję w podium. Przygotowuję się po to, by sięgać po medale. Zrobię wszystko, by po nie sięgnąć, choć droga do sukcesu jest długa i wymagająca - zakończyła mistrzyni świata.

ŁO, Polsat Sport