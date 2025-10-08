6:1, 6:0! Co za pogrom w Wuhan

Julian CieślakTenis

Coco Gauff zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Wuhan. Amerykanka w imponującym stylu pokonała Japonkę Moyukę Uchijimę, triumfując 6:1, 6:0.

6:1, 6:0! Co za pogrom w Wuhan
fot. PAP/EPA
Coco Gauff

Coco Gauff w bolesnych okolicznościach pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Pekinie. Mimo że dotarła do półfinału, to porażka w nim z rodaczką Amandą Anisimovą była zdecydowana - 1:6, 2:6.

 

W tym tygodniu natomiast Gauff przystąpiła do kolejnego chińskiego "tysięcznika" - w Wuhan. Amerykanka szybko powetowała sobie poprzednią porażkę.

 

Rozstawiona z "3" Gauff rozpoczęła zmagania od drugiej rundy. Nie dała w niej żadnych szans Japonce Moyuce Uchijimie. Amerykanka triumfowała zdecydowanie - 6:1, 6:0.

 

Gauff nie zna jeszcze kolejnej rywalki. Tą będzie Chinka Shuai Zhang lub Rumunka Sorana Cirstea.

 

Coco Gauff - Moyuka Uchijima 6:1, 6:0

