6:1, 6:0! Co za pogrom w Wuhan

Coco Gauff w bolesnych okolicznościach pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Pekinie. Mimo że dotarła do półfinału, to porażka w nim z rodaczką Amandą Anisimovą była zdecydowana - 1:6, 2:6.

W tym tygodniu natomiast Gauff przystąpiła do kolejnego chińskiego "tysięcznika" - w Wuhan. Amerykanka szybko powetowała sobie poprzednią porażkę.

Rozstawiona z "3" Gauff rozpoczęła zmagania od drugiej rundy. Nie dała w niej żadnych szans Japonce Moyuce Uchijimie. Amerykanka triumfowała zdecydowanie - 6:1, 6:0.

Gauff nie zna jeszcze kolejnej rywalki. Tą będzie Chinka Shuai Zhang lub Rumunka Sorana Cirstea.

Coco Gauff - Moyuka Uchijima 6:1, 6:0