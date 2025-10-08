BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław na żywo. EuroCup. Relacja live i wynik online

Julian CieślakKoszykówka

BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław to spotkanie drugiej kolejki EuroCupu. Relacja live i wynik na żywo meczu BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl.

WKS Śląsk Wrocław udanie zainaugurował rozgrywki EuroCupu. W pierwszej kolejce podopieczni Łotysza Ainarsa Bagatskisa pokonali 95:85 Neptunas Kłajpeda.

 

ZOBACZ TAKŻE: EuroCup: BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

 

Druga seria gier to wyjazdowe spotkanie z ekipą BAXI Manresa. Hiszpański w EuroCupie póki co ma na swoim koncie porażkę 69:76 w starciu z Cedevitą Lublana.

 

Oprócz spotkania z BAXI Manresa, Śląsk w fazie głównej EuroCupu zmierzy się jeszcze z Arisem Saloniki, Bahcesehirem Koleji Stambuł, Cedevitą Lublana, Hapoelem Jerozolima, U-BT Cluj-Napoca, Umaną Reyer Wenecja oraz Towers Hamburg.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu BAXI Manresa - WKS Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
BAXI MANRESAEUROCUPINNEKOSZYKÓWKAWKS ŚLĄSK WROCŁAW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 