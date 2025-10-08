Bramkarz Lechii może zagrać przeciwko Polsce. Jedno w naszym kraju go ujęło

W 2024 roku Paulsen przeszedł do Bournemouth z Wellington Phoenix za ponad dwa miliony euro, jednak szybko został wypożyczony do Auckland FC. 23-latek nie miał szans na grę w klubie z Premier League, więc latem tego roku zdecydował się na kolejne wypożyczenie. Tym razem do PKO BP Ekstraklasy.

- Zawsze chciałem znaleźć się w środowisku, w którym będę numerem jeden. Chcę mieć pewność, że zajmuję jak najlepszą pozycję w klubie, aby być powołanym na mistrzostwa Świata - powiedział Paulsen w wywiadzie dla Radio New Zealand.

ZOBACZ TAKŻE: Jaki skład na Nową Zelandię? Hajto i Kołtoń o możliwych decyzjach

Lechia rozpoczęła sezon z pięcioma ujemnymi punktami, dlatego "Biało-Zieloni" wciąż zajmują ostatnie miejsce w lidze, choć nie są najgorzej punktującą drużyną.

- Myślę, że podniosłem poziom drużyny i dobrze wykonuję swoją pracę. Poziom polskiej ligi jest wyższy niż nowozelandzkiej, a groźba spadku jest realna. Szczególnie mocne są zespoły, które występują w Lidze Konferencji. Wolę grać w Europie. To dla mnie kolejny krok naprzód. Chciałem znaleźć się w środowisku, które stawia wyzwania i pozwala mi być otwartym na nowe pomysły. Chcę być najlepszą wersją siebie - oświadczył nowozelandzki bramkarz.

Bramkarz Lechii opuścił wrześniowe mecze "All Whites" z Australią, aby zadomowić się w Polsce. W październiku Nowa Zelandia zmierzy się z Polską w Chorzowie oraz Norwegią w Oslo i Paulsen został powołany do reprezentacji, w której do tej pory rozegrał trzy mecze. Trener Darren Bazeley powołał też m.in. Maxa Crocombe'a z Millwall i Nika Tzaneva z Newport County.

"All Whites" byli najlepszą drużyną w strefie Oceanii i zakwalifikowali się na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Europejskie drużyny wciąż grają w eliminacjach, w tym najbliżsi rywale Nowej Zelandii - Polska w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Litwą, a Norwegia w sobotę podejmie Izrael.

Jadąc na mecze wyjazdowe w PKO BP Ekstraklasie Paulsen odbył już kilka podróży, ale jeszcze nie zwiedził całej Polski. Powiedział, że nie może być przewodnikiem dla swoich kolegów z reprezentacji Nowej Zelandii, ale poleca im polski specjał kulinarny.

- Chciałbym, żeby chłopcy spróbowali tradycyjnego polskiego dania, czyli pierogów. Myślę, że będą im smakowały - zakończył bramkarz.

PAP