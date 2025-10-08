Chcą być lepsze niż przed rokiem. Siatkarki z Radomia powalczą o sukcesy na dwóch frontach

Włodarze Radomki już w 2024 roku zapowiadali powrót do czołowej "czwórki" ekstraklasy, jednak miniony sezon nie poszedł do końca po ich myśli. Fazę zasadniczą zespół zakończył z bilansem 10 zwycięstw i 12 porażek, a drogę do półfinału zamknął mu w ćwierćfinale BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.



Na ćwierćfinale zakończyła się też udana przygoda radomianek z Pucharem CEV, do którego ponownie przystępują w tym sezonie.

By walczyć z powodzeniem na polu krajowym i europejskim, w zespole doszło do sporych zmian w porównaniu do ubiegłego sezonu. Opuściły go wszystkie zagraniczne zawodniczki, środkowa Kamila Witkowska zakończyła karierę, a libero Izabela Śliwa zdecydowała się na przerwę od sportowej rywalizacji. Włodarzom klubu udało się jednak zatrzymać dwa najważniejsze ogniwa, które mają stanowić o sile drużyny - atakującą Monikę Gałkowską, niekwestionowaną liderkę oraz wracającą na wysoki poziom po poważnej kontuzji Weronikę Szlagowską.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, jaki potencjał i umiejętności ma Weronika. Doskonale wpisuje się w nasz pomysł na granie w kolejnym sezonie i będzie na pewno jedną z kluczowych postaci w sezonie 2025/2026 - podkreślił dyrektor klubu Łukasz Kruk, cytowany na oficjalnej stronie Tauron Ligi.

Całkowicie nowe duety pojawią się w Radomiu na rozegraniu oraz na pozycji libero. W obu przypadkach trener Głuszak ściągnął do klubu zawodniczki, które doskonale zna z prowadzonej przez siebie kadry Ukrainy - rozgrywającą Oleksandrę Mołchanową i libero Krystynę Niemcewą. Ukraińską reprezentację w barwach Radomki uzupełnia środkowa Kateryna Żylińska.

Pozostałe zagraniczne zawodniczki w radomskim zespole to węgierska rozgrywająca Brigitta Petrenko i szwajcarska Julie Lengweiler. Pierwsza z nich ma za sobą głównie występy w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej. Druga jest bardziej doświadczona, miniony sezon spędziła u wicemistrza ligi niemieckiej Dresdner SC.

W okresie przygotowawczym radomianki rozegrały kilka meczów towarzyskich. W dwumeczu z Bostik ZGO Bielsko-Biała zremisowały 2:2 i przegrały 0:4. Później w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Mielca wygrały z DevelopResem Rzeszów 3:1 i w finale z ITA Tools Stal Mielec 3:2. Zagrały również w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie pokonały gospodynie 3:0, a w drugim spotkaniu poniosły porażkę z Sokół & Hagric Mogilno 2:3.

- Te dwa mecze pokazały, że nasza drużyna dalej się rozwija, zespół coraz lepiej funkcjonuje na boisku. Pokazaliśmy kawał dobrej siatkówki. Mamy bardzo dużo fajnych rzeczy na przyszłość – powiedział po ostatnich dwóch spotkaniach trener Głuszak, cytowany na oficjalnej stronie Tauron Ligi.

W ostatnim sparingu przed rozpoczęciem nowego sezonu siatkarki z Radomia zremisowały z mielczankami 2:2.

W pierwszej kolejce podopieczne trenera Głuszaka zmierzą się w poniedziałek na wyjeździe z Metalkas Pałacem Bydgoszcz. Pierwsze spotkanie u siebie rozegrają trzy dni później z #VolleyWrocław.

Skład Moya Radomka Radom na sezon 2025/26:

rozgrywające: Oleksandra Mołchanowa (Ukraina), Brigitta Petrenko (Węgry);

przyjmujące: Dagmara Dąbrowska, Julie Lengweiler (Szwajcaria), Agata Plaga, Weronika Szlagowska;

środkowe: Kornelia Garita, Iga Marszałkowicz, Martyna Piotrowska, Kateryna Żylińska (Ukraina);

atakujące: Monika Gałkowska, Wiktoria Szumera;

libero: Nikola Jęcek, Krystyna Niemcewa (Ukraina);

trener: Jakub Głuszak

ST, PAP