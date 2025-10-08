Cristiano Ronaldo pobił kolejny rekord. Tym razem finansowy

Bloomberg informuje, że w latach 2002-2023 Ronaldo zarobił ponad 550 milionów dolarów, grając w Sportingu Lizbona, Manchesterze United, Realu Madryt, Juventusie Turyn i Al-Nassr Rijad. Portugalczyk podpisał też 10-letni kontrakt z Nike o wartości prawie 18 milionów dolarów rocznie. Do tego doszły lukratywne kontrakty z Armanim, Castrolem i innymi firmami, które powiększyły jego majątek o ponad 175 milionów dolarów.

Przejście Ronaldo z Manchesteru United do Al-Nassr w 2023 roku uczyniło go już najlepiej opłacanym piłkarzem w historii. Jego roczna pensja wyniosła 237,52 mln dolarów plus premie. Portugalczyk ma też podobno 15 procent udziałów w saudyjskim klubie. W czerwcu Ronaldo podpisał nowy kontrakt z Al-Nassr, który opiewa na ponad 400 milionów dolarów.

Dla porównania Lionel Messi zarobił w swojej karierze ponad 600 milionów dolarów. Argentyński piłkarz Interu Miami wcześniej występował w Barcelonie i Paris Saint-Germain. Osiem razy zdobył Złotą Piłkę, ostatnio w 2023 roku.

Status miliardera sprawił, że Ronaldo znalazł się w wąskiej grupie sportowców, do której należą legendarni koszykarze Michael Jordan, Magic Johnson i LeBron James, golfista Tiger Woods i tenisista Roger Federer.

40-letni Ronaldo zadeklarował, że nie myśli o przejściu na emeryturę w najbliższym czasie.

- Wciąż mam do tego pasję. Moja rodzina mówi, że czas odejść i pytają mnie, dlaczego chcę strzelić 1000 goli, skoro strzeliłem już ponad 900. Ja nie myślę o tym w ten spośób. Nadal dobrze gram, pomagam klubowi i reprezentacji, więc czemu mam nie kontynuować? Jestem pewien, że kiedy skończę karierę, to będę spełniony, bo dałem z siebie wszystko. Wiem, że nie zostało mi wiele lat gry, więc muszę w pełni wykorzystać te kilka sezonów, które mi zostały - powiedział Ronaldo podczas gali Portugal Football Globes.

Ronaldo w reprezentacji Portugalii strzelił 141 goli w 223 meczach. Choć w przyszłym roku będzie obchodzić 41. urodziny, to prawdopodobnie zostanie powołany przez selekcjonera Roberto Martineza na mistrzostwa świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Jego kontrakt z Al-Nassr obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Polsat Sport