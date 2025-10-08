Czas na początek sezonu w short tracku! Polacy z Maliszewską na czele

W sezonie olimpijskim organizatorzy zaplanowali cztery zamiast tradycyjnych sześciu zawodów World Tour. Wyniki z trzech najlepszych będą podstawą do uzyskania kwalifikacji na igrzyska, zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i drużynowych.

ZOBACZ TAKŻE: Skoki na 270 m na MŚ w Planicy? Szalony pomysł coraz bliżej realizacji

- Przede wszystkim chciałbym, żeby nasi zawodnicy zajmowali wysokie miejsca w każdym starcie, żeby spokojnie budowali kwalifikacje. Cztery lata temu mieliśmy dużo stresu, gdyż do ostatnich zawodów, w zasadzie nawet do ostatniego biegu, musieliśmy walczyć o miejsca na igrzyska - powiedział PAP Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, a zarazem szef polskiej misji olimpijskiej na igrzyska 2026.

Jak zaznaczył, polska federacja jest zainteresowana wystawieniem w short tracku wszystkich sztafet olimpijskich. Konkurencja jest duża, bo program przewiduje rywalizację tylko ośmiu męskich i ośmiu kobiecych zespołów oraz 12 mikstów. W każdej indywidualnej konkurencji wystąpi po 32 zawodników. Każdy kraj maksymalnie może wystawić w niej po trzech reprezentantów.

Z ekipą do Kanady udał się m.in Dianne Sellier, który uskarża się na kontuzję kolana. To sprawa przeciążeniowa i potrzeba czasu, aby łyżwiarz mógł być ponownie groźny dla najlepszych. Pochodzący z Francji zawodnik w zeszłorocznych mistrzostw świata pomógł wywalczyć brązowy medal w drużynie mieszanej. Wówczas w składzie jechała również Kamila Stormowska, z którą w maju wziął ślub. Małżeństwo planuje w Mediolanie stanąć na podium.

- Nie będę ukrywać, że stało się to takim moim marzeniem. Ale na razie skupiamy się na pracy, którą musimy wykonać - powiedziała Kamila w jednym z wywiadów.

Liderem męskiej części drużyny będzie Felix Pigeon, który już podczas przygotowań do sezonu we włoskim Bormio zaprezentował wysoką formę. W stawce powinni się też liczyć Michał Niewiński i Łukasz Kuczyński. Wśród pań - oprócz Sellier - tradycyjne czołowe role powinna odegrać Natalia Maliszewska, która w ostatnich MŚ trzykrotnie stawała na podium. W walce o finały nie powinno zabraknąć również Nikoli Mazur.

- Wydaje się, że ta grupa kobiet jest bardziej wyrównana - ocenił dyrektor sportowy PZŁS.

Niedźwiedzki dodał, że liczy na mądrą jazdę reprezentantów Polski. Przypomniał, że przed ostatnimi mistrzostwami świata dość często byli karani, co skutkowało wcześniejszym zakończeniem rywalizacji.

Program WT oprócz inauguracyjnych zawodów w Montrealu przewiduje jeszcze drugi start w tym mieście (16-19.10), a także w Gdańsku (20-23.11) i na koniec w holenderskim Dordrechcie (27-30.11).

- Do połowy grudnia powinniśmy poznać pełną listę kwalifikacyjną w short tracku. Potwierdzenie składu olimpijskiej reprezentacji Polski we wszystkich dyscyplinach nastąpi 27 stycznia w Mediolanie - zapowiedział Niedźwiedzki.

Niecały miesiąc przed igrzyskami w terminarzu są jeszcze mistrzostwa Europy w Tilburgu (16-18.01), a sezon zakończy się światowym czempionatem (13-15.03), który gościł będzie Montreal.

- Myślę, że w mistrzostwach Europy pojedziemy pierwszym składem. Potraktujemy to sportowo-szkoleniowo, jako przetarcie przed lutym. Igrzyska są priorytetem - podkreślił Niedźwiedzki.

Przyznał również, że short track notuje systematyczny rozwój jako dyscyplina. W rywalizacji bierze udział już ponad 30 krajów.

- To bardzo widowiskowy sport. Po hokeju i łyżwiarstwie figurowym to właśnie short track jest trzecim takim najbardziej popularnym sportem, gdzie najszybciej wykupywane są bilety - ocenił szef polskiej misji olimpijskiej.

Skład Polaków na WT w Montrealu:

Kobiety: Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Kornelia Woźniak

Mężczyźni: Paweł Adamski, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier, Neithan Thomas