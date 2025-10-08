FIFA podjęła ważną decyzję ws. prezesa Kuleszy! To już pewne!

Konsylium FIFA podjęło decyzję o przyjęciu prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszy do grona członków Komitetu ds. Piłki Nożnej Olimpijskiej (Olympic Football Committee). Sternik polskiej piłki będzie pełnił tę funkcję przez cztery lata 2025-2029.

Prezes Cezary Kulesza został zaproszony przez FIFA do Komitetu ds. Piłki Nożnej Olimpijskiej

Decyzja zapadła na posiedzeniu Konsylium FIFA w Zurychu 2 października, a dziś Kuleszę powiadomił o niej sam sekretarz generalny FIFA Mattias Grafstroem.

 

Z kolei sekretarz generalny naszej federacji Łukasz Wachowski wszedł do Komitetu Stowarzyszonych Członków FIFA (Member Associations Committee) w charakterze członka i będzie tę funkcję pełnił również w latach 2025-2029.

 

W ten sposób prezes Kulesza odniósł dyplomatyczny sukces, po tym, jak w kwietniu nie udało mu się wejść do Komitetu Wykonawczego UEFA.

 

Komitet ds. Piłki Nożnej Olimpijskiej jest nowym gremium w FIFA. Natomiast Komitet Stowarzyszonych Członków FIFA zajmuje się relacjami między FIFA a jej członkami oraz opracowuje propozycje optymalnej współpracy. Komitet monitoruje również ewolucję statutów i regulaminów FIFA, konfederacji i członków.

