FIFA podjęła ważną decyzję ws. prezesa Kuleszy! To już pewne!

Decyzja zapadła na posiedzeniu Konsylium FIFA w Zurychu 2 października, a dziś Kuleszę powiadomił o niej sam sekretarz generalny FIFA Mattias Grafstroem.

Z kolei sekretarz generalny naszej federacji Łukasz Wachowski wszedł do Komitetu Stowarzyszonych Członków FIFA (Member Associations Committee) w charakterze członka i będzie tę funkcję pełnił również w latach 2025-2029.

W ten sposób prezes Kulesza odniósł dyplomatyczny sukces, po tym, jak w kwietniu nie udało mu się wejść do Komitetu Wykonawczego UEFA.

Komitet ds. Piłki Nożnej Olimpijskiej jest nowym gremium w FIFA. Natomiast Komitet Stowarzyszonych Członków FIFA zajmuje się relacjami między FIFA a jej członkami oraz opracowuje propozycje optymalnej współpracy. Komitet monitoruje również ewolucję statutów i regulaminów FIFA, konfederacji i członków.