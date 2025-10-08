Fręch - Siegemund. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Siegemund w Wuhan?

Magdalena Fręch - Laura Siegemund to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Wuhan. Kto wygrał mecz Fręch - Siegemund? Jaki był wynik meczu Fręch - Siegemund?

fot. PAP/EPA
Magdalena Fręch

Magdalena Fręch ze świetnej strony prezentuje się w imprezie rangi WTA 1000 w Wuhan. Polka jest już w trzeciej rundzie po triumfach nad Rosjanką Weroniką Kudiermietową i Czeszką Karoliną Muchovą (krecz).

 

O awans do ćwierćfinału Fręch mierzy się z Laurą Siegemund. Niemka w Wuhan ma na swoim rozkładzie Ukrainkę Dajanę Jastremską (krecz) oraz rozstawioną z "5" Rosjankę Mirrę Andriejewą.

 

Wcześniej Fręch i Siegemund grały ze sobą dwukrotnie: US Opne 2019 i Doha 2020. I w Stanach Zjednoczonych, i w Katarze górą była Niemka.

Fręch - Siegemund. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Fręch - Siegemund poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Siegemund, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

