Fręch - Siegemund. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Siegemund w Wuhan?
Magdalena Fręch - Laura Siegemund to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Wuhan. Kto wygrał mecz Fręch - Siegemund? Jaki był wynik meczu Fręch - Siegemund?
Magdalena Fręch ze świetnej strony prezentuje się w imprezie rangi WTA 1000 w Wuhan. Polka jest już w trzeciej rundzie po triumfach nad Rosjanką Weroniką Kudiermietową i Czeszką Karoliną Muchovą (krecz).
O awans do ćwierćfinału Fręch mierzy się z Laurą Siegemund. Niemka w Wuhan ma na swoim rozkładzie Ukrainkę Dajanę Jastremską (krecz) oraz rozstawioną z "5" Rosjankę Mirrę Andriejewą.
Wcześniej Fręch i Siegemund grały ze sobą dwukrotnie: US Opne 2019 i Doha 2020. I w Stanach Zjednoczonych, i w Katarze górą była Niemka.
Wynik meczu Fręch - Siegemund poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Siegemund, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.