Fręch - Siegemund. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Siegemund w Wuhan?

Magdalena Fręch ze świetnej strony prezentuje się w imprezie rangi WTA 1000 w Wuhan. Polka jest już w trzeciej rundzie po triumfach nad Rosjanką Weroniką Kudiermietową i Czeszką Karoliną Muchovą (krecz).

O awans do ćwierćfinału Fręch mierzy się z Laurą Siegemund. Niemka w Wuhan ma na swoim rozkładzie Ukrainkę Dajanę Jastremską (krecz) oraz rozstawioną z "5" Rosjankę Mirrę Andriejewą.

Wcześniej Fręch i Siegemund grały ze sobą dwukrotnie: US Opne 2019 i Doha 2020. I w Stanach Zjednoczonych, i w Katarze górą była Niemka.

