Legenda UFC, ekspert od skończeń. Kim jest rywal Mateusza Gamrota?

Oliveira urodził się w 1989 roku w miejscowości Guaruja leżącej w stanie Sao Paulo. W młodym wieku trafił na salę brazylijskiego jiu-jitsu i właśnie od tej dyscypliny zaczął swoją przygodę ze sportami walki. Obecnie jest czarnym pasem BJJ.

Debiut w MMA zaliczył w 2008 roku na lokalnej gali Predador. Podczas tamtego wydarzenia wygrał trzy walki i został mistrzem turniejowym w kategorii półśredniej. Następnie przeszedł do wagi lekkiej i toczył pojedynki w Brazylii oraz Stanach Zjednoczonych.

W UFC zadebiutował w sierpniu 2010 roku, poddając w pierwszej rundzie Darrena Elkinsa. W ciągu następnych czterech miesięcy stoczył jeszcze dwie walki, notując pierwszą porażkę, którą zafundował mu Jim Miller.

Kolejne sześć starć to zaledwie dwie wygrane, a porażki Oliveira notował z takimi rywalami jak Donald Cerrone, Cub Swanson oraz Frankie Edgar. W międzyczasie Brazylijczyk zadebiutował w kategorii piórkowej. Niestety w kolejnych latach zdarzało mu się nie wypełniać limitu wagowego, więc w 2017 roku wrócił do lekkiej.

Świetną passę Oliveira notował od 2018 do 2022 roku. Stoczył wtedy 11 pojedynków. Wszystkie wygrał, a aż 10 z tych starć kończył przed czasem. Po drodze pokonał Michaela Chandlera i zdobył pas dywizji lekkiej. Obronił go, poddając Dustina Poiriera oraz Justina Gaethje.

Mistrzostwo stracił na rzecz Islama Makaczewa w październiku 2022 roku. Później pokonał jeszcze Beneila Dariusha, przegrał niejednogłośną decyzją z Armanem Tsarukyanem, a także znowu okazał się lepszy od Chandlera.

W 2025 roku stoczył jeden pojedynek. W walce o pas wagi lekkiej został brutalnie znokautowany przez Ilię Topurię. Nieco ponad 3 miesiące później Oliveira stanie do walki z Gamrotem.

Brazylijczyk posiada na swoim koncie kilka rekordów w UFC. Ma najwięcej skończeń w historii organizacji (20), najwięcej poddań (16) i najwięcej bonusów (20).

Oliveira jest zawodnikiem klubu Chute Boxing. Zdaniem portali statystycznych ma 178 cm wzrostu oraz 188 cm zasięgu ramion. Łącznie w UFC stoczył 35 walk. Wygrał 23 z nich, 11 razy przegrał, a jedna walka widnieje jako No Contest. Biorąc pod uwagę całą jego karierę, aż 89% wygranych walk kończył przed czasem.

W nocy z soboty na niedzielę w walce wieczoru gali w Rio de Janeiro rywalem 4. zawodnika rankingu kategorii lekkiej będzie plasujący się 4 pozycje niżej Gamrot. Podczas tego wydarzenia wystąpi również Karolina Kowalkiewicz, która zmierzy się z Julią Polastri.

Transmisja gali UFC w Rio de Janeiro w sobotę od godziny 22.00 w Polsacie Sport 1.

IM, Polsat Sport